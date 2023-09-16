Черноморец - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

"Черноморе" и "Полесье" еще ни разу не играли в этом УПЛ вничью. Команда из Житомира выиграла четыре матча, одесситы – три.

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Начало матча "Черноморец" – "Полесье" в 15:00.

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