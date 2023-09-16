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Черноморец - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Черноморец – Полесье, УПЛ, 16 сентября 2023
Фото: УПЛ
"Черноморе" и "Полесье" еще ни разу не играли в этом УПЛ вничью. Команда из Житомира выиграла четыре матча, одесситы – три.
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Смотрите матч седьмого тура УПЛ "Черноморец" – "Полесье" на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.
Начало матча "Черноморец" – "Полесье" в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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