Александрия — Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Абсолютный аутсайдер УПЛ едет в гости к команде Руслана Ротаня. Задача-минимум — помотать нервы хозяевам поля, а задача-максимум — добыть первые три очка в этом сезоне. Смогут ли подопечные Владимира Шарана реализовать свои шансы на 100%?

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Поединок "Александрия" — "Минай" состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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