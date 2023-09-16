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Александрия — Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Александрия — Минай, УПЛ, 16 сентября 2023
upl.ua
Абсолютный аутсайдер УПЛ едет в гости к команде Руслана Ротаня. Задача-минимум — помотать нервы хозяевам поля, а задача-максимум — добыть первые три очка в этом сезоне. Смогут ли подопечные Владимира Шарана реализовать свои шансы на 100%?
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Поединок "Александрия" — "Минай" состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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