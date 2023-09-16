Александрия — Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.09.2023

Безнадежный аутсайдер элиты еще не испытал вкус победы в этом сезоне, поэтому выезд к "Александрии" становится очередной попыткой получить желаемые 3 очка. Подопечные Владимира Шарана вряд ли удивят хозяев поля, но чудо всегда возможно.

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УПЛ. 7 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)

"Александрия" 19:00 "Минай"

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Новости "Александрии"

Команда Руслана Ротаня удачно начала этот сезон, однако сейчас переживает сильный спад, что отразилось на результатах. Особенно болезненным стало домашнее поражение от "Полесья", которое должно было несколько встряхнуть футболистов. Но, к сожалению для болельщиков, черная полоса продолжается — 4 матча без побед.

Сейчас "Александрия" прочно закрепилась в середине турнирной таблицы. Впрочем, "желто-черные" сохраняют настрой на попадание в первую пятерку. Для этого нужно здесь и сейчас улучшать игру, а с ней и результаты. Иначе мы услышим о сомнениях в доверии к главному тренеру с последующими выводами.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Логинов, Савченко, Скорко, Ващенко, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

Новости "Миная"

Закарпатцы откровенно проваливают этот сезон — только две ничьи в шести поединках. При этом остальные клубы УПЛ уже одержали хотя бы одну победу, и этот фактор точно давит на Владимира Шарана и его футболистов.

Более того, сейчас у "Миная" худшая оборона в элитном дивизионе — игроки пропустили уже 14 мячей. При этом забито лишь 4 (худший показатель только у их субботних соперников), поэтому нужно улучшать реализацию и исправлять статистику.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура, Солдат, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Ралюченко, Дмитрук, Твердохлеб, Гечев, Вишневский

“Александрия”-”Минай”. Статистика личных встреч

В рамках УПЛ эти команды играли 6 раз. 3 раза победу одерживали "горожане", а "Минай" праздновал победу дважды. Еще один поединок закончился вничью. Разница мячей — 9:4 в пользу александрийцев.

“Александрия”-”Минай”. Последние матчи команд

"Горожане" смогли одержать победы над "Кривбассом" и "Металлистом 1925" (по 1:0), однако далее они уступили "Шахтеру" (2:1), "Полесью" (0:3) и "Ворскле" (1:0). Относительно неплохой результат александрийцы показали лишь в поединке с "Зарей" — 0:0.

В последних поединках "Миная" было лишь два относительно светлых пятна — ничьи 1:1 с "Днепром-1" и "Зарей".

“Александрия”-”Минай”. Турнирное положение команд

"Александрия" сейчас занимает место в середине турнирной таблицы, тогда как "Минай" является безоговорочным аутсайдером. Закарпатцы являются одними из кандидатов "на выход" в этом сезоне, поэтому Владимир Шаран должен сделать все возможное, чтобы сохранить прописку для своей команды. При этом "желто-черные" наверняка попытаются попасть в зону еврокубков, которую потеряли в прошлом розыгрыше по итогам последнего тура.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 4 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 5 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 6 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 7 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

“Александрия”-”Минай”. Ставка и коэффициенты

“Александрия”-”Минай”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Александрии" 2:0. Понятно, что подопечные Руслана Ротаня являются безоговорочными фаворитами. Несмотря на слова ассистента главного тренера Сергея Кравченко о серьезной подготовке к любому сопернику, "горожане" выше классом игроков и опытом. Поэтому преимущество хозяев поля должно быть вполне комфортным, несмотря на неудобство закарпатцев.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.