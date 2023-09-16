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Судейский эксперт: Хорошо, что не было проблемных моментов, которые могли бы повлиять на ход игры
У Клима Заброды много работы не было
ФК "Металлист 1925"
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Клима Заброды в матче 7-го тура УПЛ "Металлист 1925" — "Заря" (2:1).
— На самом деле у Клима Заброды много работы не было, не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Незамеченная игра рукой от Антюха — следствие неправильно выбранной позиции. Хорошо, что VAR вмешался, чтобы арбитр мог пересмотреть момент и принять решение. - сказал Мирослав Иванович.
— Конечно, здесь есть вопросы к тому, что это заняло достаточно много времени. Хотя, как по мне, вывод был очевидным. И при этом в первом тайме Заброда компенсировал меньше, чем должен был бы из-за видеоповтора, пенальти, остановки во время игры... Стоило добавить 4-5 минут как минимум. Но это уже нюансы: арбитр молодой, нервничал во время работы. Поэтому хорошо, что не было проблемных моментов, которые могли бы повлиять на ход игры.
Я считаю, что наш Комитет арбитров должен назначать VAR на все матчи УПЛ, как об этом говорят и тренеры в частности. Понятно, что сейчас это невозможно, однако 3-4 матча элементарно можно обеспечить системой видеоповторов. - добавил эксперт.
Напомним, что вчера "Металлист 1925" переиграл "Зарю" со счетом 2:1.
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