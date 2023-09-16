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Эдмар: Когда привыкаешь к победам, не хочется уже проигрывать

Премьер-лига
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У харьковчан серия положительных результатов

Эдмар: Когда привыкаешь к победам, не хочется уже проигрывать

Фото: Фк Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Зари".

" – Мы очень довольны игрой. Мы говорили ребятам, что они должны сохранять дух победителей. Когда ты уже привыкаешь к победам, не хочется уже проигрывать, но рано или поздно все равно проигрываешь. Ни у кого так не бывает, что все время только побеждаешь. Однако этот победный дух нам надо держать, все время работать, чтобы сохранять себя в таком тонусе.

– Дмитренко удалось забить быстрый гол. Или во время подготовки к игре вы делали акцент на том, что нужно забить быстрый гол?

– Нет, мы никогда не акцентируемся на том, что нужно забить быстрый или поздний гол. Вряд ли кто-то откажется от гола забитого рано или поздно. Ребята должны играть в свою игру и забивать голы. Сегодня мы рады, что Дмитренко удалось забить скорый гол. Он и на тренировках часто поражает ворота подобными ударами.

– После сегодняшней победы "Металлист 1925" поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Новые инвесторы ставили уже какие-либо задачи перед командой? Или что с задачей думаете вы сами?

– Мы, тренерский штаб, постоянно отмечаем нашим футболистам то, что они должны побеждать в каждом матче и именно на такой результат мы их каждый раз настраиваем”, - сказал Эдмар.

Харьковчане в последних пяти матчах – включая поединок Кубка Украины – победили четыре раза и однажды сыграли вничью. Сейчас "Металлист 1925" находится на пятой строчке турнирной таблицы.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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