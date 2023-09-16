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Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" после стартового отрезка УПЛ находится в группе лидеров. Очень амбициозная заявка от новичка, но нужно доказывать свои планы и дальше. В частности, в матче против неуступчивого "Черноморца". В Одессе будет интересно.

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Матч "Черноморец" - "Полесье" состоится в субботу, 16-го сентября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины, в частности видеосервисе MEGOGO. Бесплатно.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

16 сентября 2023. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” 15:00 “Полесье”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Чорноморець - Полісся
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