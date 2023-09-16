Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Полесье" после стартового отрезка УПЛ находится в группе лидеров. Очень амбициозная заявка от новичка, но нужно доказывать свои планы и дальше. В частности, в матче против неуступчивого "Черноморца". В Одессе будет интересно.

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Матч "Черноморец" - "Полесье" состоится в субботу, 16-го сентября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины, в частности видеосервисе MEGOGO. Бесплатно.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

16 сентября 2023. Одесса, “Черноморец”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол