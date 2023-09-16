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Шахтер - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" проведет матч седьмого тура УПЛ против "Оболони" на фоне мыслей о Лиге чемпионов. Матч еврокубка формально будет домашним, но фактически придется уезжать в Гамбург. Эта история мотивирует "Шахтер" не тратить слишком много сил на "Оболонь". Но удастся ли? Соперник этот может удивить.

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Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле – Николай Балакин

"Шахтер" 17:00 "Оболонь"

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