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Шахтер - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
shakhtar.com
"Шахтер" проведет матч седьмого тура УПЛ против "Оболони" на фоне мыслей о Лиге чемпионов. Матч еврокубка формально будет домашним, но фактически придется уезжать в Гамбург. Эта история мотивирует "Шахтер" не тратить слишком много сил на "Оболонь". Но удастся ли? Соперник этот может удивить.
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Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.
УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле – Николай Балакин
"Шахтер" 17:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
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