Шахтер - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" проведет матч седьмого тура УПЛ против "Оболони" на фоне мыслей о Лиге чемпионов. Матч еврокубка формально будет домашним, но фактически придется уезжать в Гамбург. Эта история мотивирует "Шахтер" не тратить слишком много сил на "Оболонь". Но удастся ли? Соперник этот может удивить.

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Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Николай Балакин

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