Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" в этом сезоне еще не выигрывал. И вообще провел очень напряженный стартовый отрезок сезона. Удастся ли изменить картину в матче против бывшей команды Владимира Шарана? Узнаем с видеотрансляции.

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Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.

УПЛ. 7 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)

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