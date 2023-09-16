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Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в этом сезоне еще не выигрывал. И вообще провел очень напряженный стартовый отрезок сезона. Удастся ли изменить картину в матче против бывшей команды Владимира Шарана? Узнаем с видеотрансляции.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.

УПЛ. 7 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)

"Александрия" 19:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

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