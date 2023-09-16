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Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ
"Минай" в этом сезоне еще не выигрывал. И вообще провел очень напряженный стартовый отрезок сезона. Удастся ли изменить картину в матче против бывшей команды Владимира Шарана? Узнаем с видеотрансляции.
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Матч седьмого тура УПЛ состоится в субботу, 16-го сентября, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформах Украины. Доступно без подписки.
УПЛ. 7 тур
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)
"Александрия" 19:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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