Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Без компромиссов
Одесситы и житомирцы еще ни разу в этом сезоне не делили очки
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
“Черноморец” побеждает в третьем домашнем матче подряд. Два тайма в игре с “Полесьем” получились контрастными. В первой половине матча действия одесситов выглядели интереснее и содержательнее, после перерыва острее атаковало “Полесье”. Но три очка все же взяла команда Григорчука.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур. Одесса, “Черноморец”
“Черноморец” – “Полесье” 1:0
Гол: Васильев 13
“Черноморец”: Варакута – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Шпорн, Васильев – Бойчук (Бельмонте 74), Иеде, Кузык (Авагимян 74) – Штогрин
“Полесье”: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский (Кушниренко 46) – Янаков (Макуана 46), Ариэлсон (Грицюк 46), Назаренко (Козак 74) – Будковский
Предупреждения: Бойчук 67, Шпорн 84 – Шабанов 39, Смоляков 73, Грицук 81, Бойко 81, Танковский 90+2
Популярное сейчас
- Продолжат ли мерсисайдцы свою победную серию? Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.23
- Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Ястремская покорила болельщиков слишком откровенным нарядом. Видео
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО