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УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Без компромиссов

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы и житомирцы еще ни разу в этом сезоне не делили очки

УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Без компромиссов

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

“Черноморец” побеждает в третьем домашнем матче подряд. Два тайма в игре с “Полесьем” получились контрастными. В первой половине матча действия одесситов выглядели интереснее и содержательнее, после перерыва острее атаковало “Полесье”. Но три очка все же взяла команда Григорчука.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” – “Полесье” 1:0

Гол: Васильев 13

“Черноморец”: Варакута – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Шпорн, Васильев – Бойчук (Бельмонте 74), Иеде, Кузык (Авагимян 74) – Штогрин

“Полесье”: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский (Кушниренко 46) – Янаков (Макуана 46), Ариэлсон (Грицюк 46), Назаренко (Козак 74) – Будковский

Предупреждения: Бойчук 67, Шпорн 84 – Шабанов 39, Смоляков 73, Грицук 81, Бойко 81, Танковский 90+2

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В статье: Роман Григорчук Юрий Калитвинцев Премьер-лига Черноморец (Одесса) УПЛ Полесье (Житомир)
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Комментарии (6)
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Полiccя (Житомир)
16.09.2023 в 17:10
Перший тайм це просто 3,14здєц у виконані Полісся . Жаль , що саме цей тайм вирішив долю поєдинку .
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наварін (Київ)
16.09.2023 в 17:10
Поліссяв другому таймі награло не менше ніж на нічию. Був футбол рівних команд.
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жажа_the_best (Харьков)
16.09.2023 в 17:09
Ну вот, Катюха отказалась от грязных денег Буткевича, отсудила честно и Полесье просрало заслужено! Я за честный беспорочный и неподкупный футбол в Украине!
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+1
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Грязный Гаррик (C)
16.09.2023 в 17:07
Полесье уже врядли выграет УПЛ.Еще не готовы для титула.ЧО молодцы
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0
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Скачков Леонід (Рівне)
16.09.2023 в 17:04
Полесьеводстрой,це суцільний футбольний непотреб,зброд із розряду "на тобі небоже,що мені негоже!" Будківський,Бойко,Шабанов,Кравченко,Назаренко-це ходяче порно,а не футболісти.В процесі чемпіонату цей зброд здується до дна турнірної таблиці.А ЧО мені дуже подобається!Трішечки підсилиться і можна конкурувати за першу четвірку.
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0
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Полiccя (Житомир)
16.09.2023 в 17:08
Як справи у Вереса ?
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