УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Без компромиссов

“Черноморец” побеждает в третьем домашнем матче подряд. Два тайма в игре с “Полесьем” получились контрастными. В первой половине матча действия одесситов выглядели интереснее и содержательнее, после перерыва острее атаковало “Полесье”. Но три очка все же взяла команда Григорчука.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” – “Полесье” 1:0

Гол: Васильев 13

“Черноморец”: Варакута – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Шпорн, Васильев – Бойчук (Бельмонте 74), Иеде, Кузык (Авагимян 74) – Штогрин

“Полесье”: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский (Кушниренко 46) – Янаков (Макуана 46), Ариэлсон (Грицюк 46), Назаренко (Козак 74) – Будковский

Предупреждения: Бойчук 67, Шпорн 84 – Шабанов 39, Смоляков 73, Грицук 81, Бойко 81, Танковский 90+2