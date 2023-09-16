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Полузащитник Черноморца открыл счет в матче с Полесьем прямым ударом со штрафного

Премьер-лига
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Его второй гол в сезоне

Полузащитник Черноморца открыл счет в матче с Полесьем прямым ударом со штрафного

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В матче седьмого тура УПЛ "Черноморец" встречается с "Полесьем". Счет в этом матче был открыт на 14-й минуте.

Автором гола стал Александр Васильев. Полузащитник "моряков" мощным прямым ударом со стандарта с метров 23 попал в ворота. Голкипер "волков" Денис Бойко достал до мяча, однако круглый от перекладины все-таки достиг цели.

Это второй гол Васильева в нынешнем сезоне. Он также отличился в матче второго тура против "Оболони". Интересно, что тогда он тоже открыл счет на старте матча – на 15-й минуте.

За ходом событий поединка "Черноморец" – "Полесье" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2023 в 15:56
надо чаще бить по воротам из дали --меняйте Штогрина --10 против 11 тяжело играть --усилевайте атаку
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