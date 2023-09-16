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Ризныка нет в заявке, Рудько выйдет в старте. Шахтер объявил состав на матч против Оболони
У "пивоваров" также нет основного голкипера
Фото: Dawid Szafraniak
В матче седьмого тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Оболони". Тренеры выбрали стартовые одиннадцатки на этот поединок.
Стартовый состав "горняков": Рудько, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Криськив, Судаков, Зубков, Кащук, Сикан.
Запасные: Пузанков, Твардовский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Вьюник, Келси.
В заявку дончан не попал голкипер Дмитрий Ризнык. Зато в основном составе и вообще за "горняков" дебютирует новичок команды, воспитанник "Динамо" Артур Рудько.
Также в заявке "Шахтера" отсутствуют Артем Бондаренко и Гиорги Гочолеишвили из-за дисквалификации.
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Стартовый состав "Оболони": Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский, Черненко, Дубко, Косовский, Суханов, Тарануха
Запасные: Федоровский, Кичак, Краснопир, Чернов, Груша, Нагиев, Карась, Осман, Фатеев, Муха, Даниленко
Главный тренер "пивоваров" сменил Назария Федоровского, который был основным голкипером команды во всех матчах чемпионата этого сезона. Также следует отметить, что этот поединок пропустит основной полузащитник команды Тарас Мороз из-за дисквалификации.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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