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Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций
Олег пережил клиническую смерть
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Уже на следующей неделе стартуют матчи еврокубков сезона 2023/24.
В Лиге конференций Украину будет представлять "Заря". Луганская команда попала в группу B, где сыграет против "Брейдаблика", "Гента" и "Маккаби Тель-Авив".
Примечательно, что в заявку "Зари" на матчи ЛК попал полузащитник Олег Датченко, который прошедшей зимой перенес клиническую смерть на тренировке. Тогда у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце.
Также Олег присутствовал в заявке луганской команды во
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