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Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций

Премьер-лига
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Олег пережил клиническую смерть

Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Уже на следующей неделе стартуют матчи еврокубков сезона 2023/24.

В Лиге конференций Украину будет представлять "Заря". Луганская команда попала в группу B, где сыграет против "Брейдаблика", "Гента" и "Маккаби Тель-Авив".

Примечательно, что в заявку "Зари" на матчи ЛК попал полузащитник Олег Датченко, который прошедшей зимой перенес клиническую смерть на тренировке. Тогда у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце.

Также Олег присутствовал в заявке луганской команды во вчерашней игре против "Металлиста 1925 года". Однако на поле хавбек не вышел.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко
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Источник:
UEFA

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