Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций

Уже на следующей неделе стартуют матчи еврокубков сезона 2023/24.

В Лиге конференций Украину будет представлять "Заря". Луганская команда попала в группу B, где сыграет против "Брейдаблика", "Гента" и "Маккаби Тель-Авив".

Примечательно, что в заявку "Зари" на матчи ЛК попал полузащитник Олег Датченко, который прошедшей зимой перенес клиническую смерть на тренировке. Тогда у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце.