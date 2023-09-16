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Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1
Повороты судьбы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Валерий Кривенцов дебютировал в должности главного тренера "Зари". Дебютировал матчем против своей бывшей команды. Интересно, что "Заря" в этом матче превосходила соперника по игре, но проиграла по результату. Так бывает. Это ирония судьбы, которая "любит" портить праздник.
С другой стороны, праздник для "Металлиста 1925" и его болельщиков. Еще недавно говорили о возможном банкротстве клуба, а сегодня радуются пребыванию харьковчан в верхней части таблицы. Все эти повороты судьбы своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и делится своими работами с читателями.
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