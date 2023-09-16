  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Повороты судьбы

Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Валерий Кривенцов дебютировал в должности главного тренера "Зари". Дебютировал матчем против своей бывшей команды. Интересно, что "Заря" в этом матче превосходила соперника по игре, но проиграла по результату. Так бывает. Это ирония судьбы, которая "любит" портить праздник.

С другой стороны, праздник для "Металлиста 1925" и его болельщиков. Еще недавно говорили о возможном банкротстве клуба, а сегодня радуются пребыванию харьковчан в верхней части таблицы. Все эти повороты судьбы своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и делится своими работами с читателями.

Фотогалерея

Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 1Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 2Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 3Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 4Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 5Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 6Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 7Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 8Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 9Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 10Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 1Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 2Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 3Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 4Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 5Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 6Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 7Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 9Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 8Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 10Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 1Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 2Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 3Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 4Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 5Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 6Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 7Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 8Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 9Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 10Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 1Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 2Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 3Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 4Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 5Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 6Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 7Горький дебют Кривенцова. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 2:1 - фото 8
По теме
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Без компромиссов
yellow-arrow
Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
yellow-arrow
Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) фото Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде