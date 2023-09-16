  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: По игре этот матч можно занести в актив обеим командам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: По игре этот матч можно занести в актив обеим командам

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" об игре с "волками"

Григорчук: По игре этот матч можно занести в актив обеим командам

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "Полесьем" в рамках 7-го тура УПЛ.

"По игре этот матч можно занести в актив обеим командам. На поле были 2 команды, которые демонстрировали приличный футбол. Все выглядело солидно. Очень жаль, что вот такой футбол, который был сегодня, был без болельщиков.

Гол Васильева – украшение матча. Это маленький футбольный шедевр. Я не видел, чтобы Васильев на тренировках каждый день бил по 40 – 50 таких штрафных ударов. Конечно, мы знаем, что он владеет такими навыками. У него очень сильный поставленный удар. И вот сегодня получился такой шедеврик", - поделился наставник "моряков".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Оболонь 1:0. Легкость и не снилась
yellow-arrow
Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде