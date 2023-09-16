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Григорчук: По игре этот матч можно занести в актив обеим командам
Наставник "моряков" об игре с "волками"
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
"По игре этот матч можно занести в актив обеим командам. На поле были 2 команды, которые демонстрировали приличный футбол. Все выглядело солидно. Очень жаль, что вот такой футбол, который был сегодня, был без болельщиков.
Гол Васильева – украшение матча. Это маленький футбольный шедевр. Я не видел, чтобы Васильев на тренировках каждый день бил по 40 – 50 таких штрафных ударов. Конечно, мы знаем, что он владеет такими навыками. У него очень сильный поставленный удар. И вот сегодня получился такой шедеврик", - поделился наставник "моряков".
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