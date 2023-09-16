Калитвинцев: Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от одесского "Черноморца" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив.