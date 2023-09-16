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Калитвинцев: Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала

Премьер-лига
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Несмотря на поражение, наставник "волков" видит позитив в игре подопечных

Калитвинцев: Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала

УПЛ ТБ

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от одесского "Черноморца" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив.

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Конечно, вышедшие в перерыве на замену ребята изменили игру. Они придали динамику и мужской характер", - рассказал наставник "волков".

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В статье: Юрий Калитвинцев Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ ТБ

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