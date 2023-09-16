УПЛ. Шахтер - Оболонь 1:0. Легкость и не снилась

"Шахтер" впервые в этом сезоне домашний матч проводил на "Арене Львов". Причина – до банальности проста. Уже завтра "горняки" отправятся в Германию, где во вторник сыграют поединок первого тура Лиги чемпионов против "Порту". Поэтому сегодня – Львов, а не Киев. Но это обстоятельство никак не меняло предматчевых раскладов и ожиданий. Дончане – фавориты, их гости – откровенный андердог.

Даже несмотря на кадровые потери "Шахтера". Даже в заявке не оказалось Дмитрия Ризныка. Примечательно, что дебютировал недавно заявленный Артур Рудько. Николай Матвиенко, очевидно, травмирован, потому и не вышел. А Бондаренко и Гочолейшвили отсиживают дисквалификацию. Что ж, свежее будут перед Лигой чемпионов.

У "Оболони" была своя болезненная потеря – Мороз. Этого игрока не хватало в центре поля. А вот замена Федоривского на Рыбку – это чисто тренерское решение. По итогу первого тайма оно себя оправдало, ведь "Оболонь" не пропустила.

Хотя атак на ее ворота было достаточно. На старте матча еще можно было наблюдать обоюдные попытки удивить друг друга (Судаков бил у "Шахтера", Тарануха – у "Оболони"), но постепенно преимущество отошло к чемпиону Украины. Хороший момент был у Сикана, но он своим промахом только добавил поводов критикам усесться за клавиатуру или микрофон. Активно подключался к атакам Конопля. В одном из моментов он сам и завершал, в другом пытался ассистировать. Неудачно и там, и там.

"Шахтер" искал свое счастье рваным темпом, а "Оболонь" практически сбилась на игру от обороны. Пожалуй, самый лучший шанс первого тайма – это сильный удар Зубкова в штангу. Попадай в ворота – и Рыбка, наверное, не помог бы. Киевлянам и так было тяжело, а потом стало почти невыносимо. Вторую желтую за бездумный подкат сзади против Сикана получил Вовкун. Глупый поступок, справедливый результат.

Ничего не предвещало, что картина второго тайма изменится. Она собственно и не изменилась. Правда, начался этот тайм с легкого (а может и не очень) испуга "горняков". Выпустили они Лукянчука, и он сочно влепил в перекладину, от которой мяч чуть не опустился за линию ворот. Однако мгновенно "Шахтер" ответил тем самым – каркас всколыхнул Сикан.

Снова двусторонний футбол продолжился только в течение непродолжительного отрезка времени. Далее "Шахтер", как и в первом тайме, полностью владел инициативой. Но мяч откровенно не шел в ворота. Ни так, ни этак. Сикан бил после углового – Мединский выбил из линии ворот. Степаненко бил метров с 18-ти – Черненко постелился в подкате и мяч попал ему в руку. После просмотра ВАР Балакин не назначил пенальти. Наконец, момент Вьюнника – и здесь "Оболонь" отбилась.

"Оболонь" даже сама попыталась атаковать. В одном из эпизодов забила, но там был откровенный офсайд. Груша головой бил тоже неплохо, но просто для Рудько. А потом все же произошел переломный момент: Назарина издали пробил из гущи футболистов – и попал идеально в угол. Ван Леувену отлегло, а "Оболони" стало очень сложно надеяться на успех.

Хотя "пивовары" не опустили руки, чтобы не потерять достоинства. Команда собранно провела то время, что оставалось до финального свистка. А "Шахтер" уже не хотел обострять или, может, не мог. Потому как весь матч, несмотря на игру в большинстве, был сложным и требовательным. На последних минутах можно отметить удар Невертона. Но это уже не суть важно. С ним или без него – победа "Шахтера".

Команде Ван Леувена все еще нужно прибавлять. Проблема в том, что времени для этого нет. Уже во вторник соперник будет значительно сильнее "Оболони". Но просто не было даже с "Оболонью"

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Львов. "Львов Арена"

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Шахтер" – "Оболонь" 1:0

Гол: Назарина 78

"Шахтер": Рудько - Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров - Степаненко (Назарина 68), Крыськив, Судаков, Зубков (Вьюник 68), Кащук (Невертон 58) - Сикан (Келси 58)

"Оболонь": Рыбка - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский (Нагиев 89) - Черненко (Карась 72), Дубко, Косовский (Осман 85), Суханов (Груша 46) – Тарануха (Краснопир 46)

Предупреждения: Степаненко 63, Лемкин 67 - Волкун 24, Тарануха 32, Волкун 33, Приймак 90+4, Рибка 90+4

Удаление: Вовкун 33 (вторая желтая)