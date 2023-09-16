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Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола
Черноморец - Полесье ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇16.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
В рамках 7-го тура встретились две команды, которые занимают высшие места турнирной таблицы УПЛ в этом сезоне. "Полесье" имело шансы сравняться с "Шахтерам" по очкам, но одесский клуб не дал этого сделать. Зато теперь оппоненты имеют одинаковое количество баллов - у обоих по 12.
Единственный гол в матче был забит со штрафного, Танковский упустил Путрю, а точный удар с 20-25 метров красиво исполнил Александр Васильев.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур.
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" - "Полесье" 1:0
Гол: Васильев 13
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