Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 7-го тура встретились две команды, которые занимают высшие места турнирной таблицы УПЛ в этом сезоне. "Полесье" имело шансы сравняться с "Шахтерам" по очкам, но одесский клуб не дал этого сделать. Зато теперь оппоненты имеют одинаковое количество баллов - у обоих по 12.

Единственный гол в матче был забит со штрафного, Танковский упустил Путрю, а точный удар с 20-25 метров красиво исполнил Александр Васильев.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур.

Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Полесье" 1:0

Гол: Васильев 13