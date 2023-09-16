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Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Черноморец - Полесье ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇16.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Борьба за самые высокие места. Черноморец - Полесье 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

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В рамках 7-го тура встретились две команды, которые занимают высшие места турнирной таблицы УПЛ в этом сезоне. "Полесье" имело шансы сравняться с "Шахтерам" по очкам, но одесский клуб не дал этого сделать. Зато теперь оппоненты имеют одинаковое количество баллов - у обоих по 12.

Единственный гол в матче был забит со штрафного, Танковский упустил Путрю, а точный удар с 20-25 метров красиво исполнил Александр Васильев.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур.

Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Полесье" 1:0

Гол: Васильев 13

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В статье: Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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