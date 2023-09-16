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Иващенко: Трудно полтора тайма играть в меньшинстве против команды Лиги чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "пивоваров" о поражении от "горняков"

Иващенко: Трудно полтора тайма играть в меньшинстве против команды Лиги чемпионов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Сами все видели – играли в меньшинстве против чемпионата. Ребята герои, я их поблагодарил. Вопросов к ним нет. Но вы видите, тяжело полтора тайма играть в меньшинстве против команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Не хочу говорить что-то о судействе, но сами все видите. У нас удаление – трактуют так моменты. Там Степаненко, желтая карточка, могла быть другая ситуация. Но как есть, так есть.

Удар в перекладину – ни одного повтора (прим. - пересек ли мяч линию). А так показывают всегда многое. Везение не на нашей стороне было", – приводит слова Иващенко Tribuna.com из эфира MEGOGO.

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В статье: Валерий Иващенко Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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Источник:
MEGOGO

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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
16.09.2023 в 19:31
я хотів би помилитися, але...вважаю, що в цьому випадку команда рівня ліги чемпіонів і команда, яка грає в лізі чемпіонів - це зовсім різні поняття.
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scorpius (Ck)
16.09.2023 в 19:58
маєте рацію
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