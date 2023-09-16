Иващенко: Трудно полтора тайма играть в меньшинстве против команды Лиги чемпионов

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Сами все видели – играли в меньшинстве против чемпионата. Ребята герои, я их поблагодарил. Вопросов к ним нет. Но вы видите, тяжело полтора тайма играть в меньшинстве против команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Не хочу говорить что-то о судействе, но сами все видите. У нас удаление – трактуют так моменты. Там Степаненко, желтая карточка, могла быть другая ситуация. Но как есть, так есть.

Удар в перекладину – ни одного повтора (прим. - пересек ли мяч линию). А так показывают всегда многое. Везение не на нашей стороне было", – приводит слова Иващенко Tribuna.com из эфира MEGOGO.