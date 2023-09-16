УПЛ. Александрия — Минай 1:1. Шаран снова огорчен

Матч в Александрии трудно назвать одним из главных, но это не отнимало его принципиальности. Абсолютный аутсайдер УПЛ вышел на поле стадиона "Ника", чтобы сделать все для получения первой победы в сезоне. Однако подопечные Руслана Ротаня не собирались просто так отдать преимущество и были готовы к борьбе.

Поединок начался на удивление спокойно, несмотря на кучу мелких фолов. "Минай" пытался играть больше на атаку. Это получалось не очень хорошо, хотя, похоже, игроки использовали свой максимум. Закарпатцы первыми начали получать предупреждения и должны были сдерживать опасность у своих ворот, когда Шулянский вырезал классную передачу на голову Кулакову. Они и сами смогли создать голевой момент с углового, однако Гуничев не смог дотянуться до мяча и огорчить Никиту Шевченко.

В целом хозяева поля несколько больше владели мячом, что подтверждает их статус фаворита. Обе команды старались больше играть на флангах и создали по паре моментов (особенно отметим моменты Твердохлиба и Ковальца перед перерывом), однако безрезультатно. Зато мы имели удовольствие задуматься, что же так внимательно рассматривал тренерский штаб "горожан" на своем планшете. Возможно, это был план "Как забить гол?"...

Второй тайм начался с неожиданной травмы капитана "Александрии": соперник врезался в ногу полузащитнику. Футболист только восстановился после тяжелой травмы, однако он смог продолжить матч. Это показало, что типичная британская игра (где-то уровня Национальной лиги) продолжится и в следующие 45 минут. Так и произошло: больше фолить начали игроки "Александрии". Причем "горчичники" получили футболисты, вышедшие на замену после перерыва — Микитишин и Кулаковский. А "Минай" смог наконец-то отличиться: Гуничев откликнулся на подачу с углового между двух центральных защитников "горожан" и подрезал мяч под дальнюю штангу. Очень простое, однако результативное исполнение.

Ротань решил пойти ва-банк и убрать с поля капитана, чтобы несколько оживить игру. Игроки "желто-черных" пошли вперед, однако закарпатцы решили не прижиматься и в дальнейшем показывали характер. Впрочем, радость от забитого мяча длилась недолго: Дмитрук не сдержался и затолкал руками Микитишина в собственной штрафной. Возможно, у него сдали нервы, однако так делать футболисту не стоит. Зато Кулаковский записал в свою копилку не только "горчичник", но и дебютный гол за "Александрию".

Конец поединка был довольно нервным, ведь каждая из команд хотела наиграть на победу. Однако ни Джевани, ни Андрийчук не смогли восстановить преимущество "желто-черных". Более того, во время последней атаки Николай Балакин дал финальный свисток, не дождавшись завершения эпизода. Это вызвало бурную реакцию хозяев поля и тренерского штаба Руслана Ротаня, однако после нескольких минут спора команды ушли с поля. 1:1 — закономерный результат тяжелого, вязкого матча на стадионе "Ника". Шаран может быть доволен заработанным зачетным пунктом, но в душе он расстроен из-за упущенной победы.

фото: пресс-служба ФК "Александрия"

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Александрия. "Ника"

Арбитр в поле – Александр Шандор

"Александрия" – "Минай" 1:1

Гол: Гуничев 61 — Кулаковский 74

"Александрия": Шевченко, Савченко, Ковалец (Михайленко 62), Сигеев, Калитвинцев (Джевани 62), Кулаков (Андрейчук 71), Шулянский (Микитишин 46), Эрнандес (Кулаковский 46), Белошевский, Копина, Смирный

Запасные: Долгий, Кравченко, Кулаковский, Андрейчук, Плакса, Джевани, Скорко, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Ермаков

"Минай": Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 86), Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев (Рогозинский 76)

Запасные: Ольховый, Кемкин, Голубь, Кравчук, Панасенко, Гечев, Ременяк, Рогозинский, Солдат, Демиденко, Кораблин

Предупреждения: Эрнандес 9, Кулаковский 54, Микитишин 57 — Мельник 14, Дмитрук 29, Ралюченко 34, Витенчук 88