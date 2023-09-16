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Три балла со скрипом. Шахтер - Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Шахтер - Оболонь ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇16.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Три балла со скрипом. Шахтер - Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Гости были очень близки к тому, чтобы отобрать у "Шахтера" баллы. Даже учитывая то, что "Оболонь" почти 60 минут играла в меньшинстве. На 33 минуте матча удалили полузащитника пивоваров Артема Вовкуна, после второй желтой карточки.

Единственный гол в матче забил Назарина, чем и принес победу "горнякам".

"Шахтер" продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. У "Оболони" пока 11-е место.

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Львов. "Львов Арена"

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Шахтер" - "Оболонь" 1:0

Гол: Назарина 78

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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