Три балла со скрипом. Шахтер - Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола

Гости были очень близки к тому, чтобы отобрать у "Шахтера" баллы. Даже учитывая то, что "Оболонь" почти 60 минут играла в меньшинстве. На 33 минуте матча удалили полузащитника пивоваров Артема Вовкуна, после второй желтой карточки.

Единственный гол в матче забил Назарина, чем и принес победу "горнякам".

"Шахтер" продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. У "Оболони" пока 11-е место.

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Львов. "Львов Арена"

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Шахтер" - "Оболонь" 1:0

Гол: Назарина 78