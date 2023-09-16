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Назарина: Я уверен, что Шахтер готов к Лиге чемпионов
Егор о победе над "пивоварами"
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина прокомментировал
– Егор, матч получился непростым. Как это ощущалось на поле? Что можешь сказать об игре?
– Действительно, матч был очень тяжелым. Играли после перерыва на поединки национальных сборных, и всегда тяжело после. Но главное, что мы сегодня выиграли и завоевали турнирные три очка. Это очень круто!
– Чего не хватало команде для более зрелищной игры и более уверенного результата?
– Думаю, в первую очередь – реализации, потому что моменты были, и мы могли забивать гораздо больше. Но так вышло, что забили только один.
– Перед матчем у тебя был личный разговор с главным тренером Патриком ван Леувеном. О чем говорили? Может быть, ты должен чаще бить издалека?
– Да, говорил, что если выйдешь на замену, то бей по воротам. (Смеется.) Если серьезно, то поговорили в целом о национальной сборной, тренер дал установку на игру. Ничего больше.
– Впереди "Шахтер" ждет Лига чемпионов. Насколько команда готова к такому игровому ритму?
– Это мы увидим уже через три дня. Но я уверен, что команда готова. Всегда тяжело играть после национального чемпионата в Лиге чемпионов, но постараемся получить положительный результат.
26-летний хавбек забил единственный гол в этой игре и принес "горнякам" три очка.
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