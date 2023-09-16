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Шаран: Хочу видеть такой Минай в каждом поединке, как в игре с Александрией

Премьер-лига
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Шаран: Хочу видеть такой Минай в каждом поединке, как в игре с Александрией

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал ничью с "Александрией" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Двойственные эмоции по результату встречи. Хочу видеть такой "Минай" в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами.

Ребята неплохо прогрессировали этот период. Физическую составляющую подтянули, было тяжело, жара, как и по всей стране. Но выдержали этот темп и здорово выглядели в защите.

В раздевалке сейчас все расстроены, потому что "привезли" себе на ровном месте гол. Так было в матче против "Днепра-1" на последних минутах, ситуация повторилась и сейчас. Откровенно скажу - мы хотели победить. Тем более на родном для меня стадионе. И предпосылки для этого были.

Всегда много работаем над стандартами. На этот раз особое внимание уделили. Закономерный результат сегодня - ничья", - рассказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"

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