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Шаран: Хочу видеть такой Минай в каждом поединке, как в игре с Александрией
Наставник закарпатской команды об игре с командой Ротаня
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"Двойственные эмоции по результату встречи. Хочу видеть такой "Минай" в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами.
Ребята неплохо прогрессировали этот период. Физическую составляющую подтянули, было тяжело, жара, как и по всей стране. Но выдержали этот темп и здорово выглядели в защите.
В раздевалке сейчас все расстроены, потому что "привезли" себе на ровном месте гол. Так было в матче против "Днепра-1" на последних минутах, ситуация повторилась и сейчас. Откровенно скажу - мы хотели победить. Тем более на родном для меня стадионе. И предпосылки для этого были.
Всегда много работаем над стандартами. На этот раз особое внимание уделили. Закономерный результат сегодня - ничья", - рассказал Шаран.
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