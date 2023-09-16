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Роман Григорчук высоко оценил работу женской бригады арбитров на матче Черноморца
И снова – о судействе
Фото: ФК Чорноморець
По завершении матча 7-го тура УПЛ "Черноморец" – "Полесье" (Житомир) в Одессе состоялась традиционная пресс-конференция, на которой корреспондент UA-Футбол поинтересовался у главного тренера хозяев Романа Григорчука о качестве судейства, обеспечиваемого Екатериной Монзуль.
- Выходит интересная история. Для того чтобы вы не говорили о судействе со знаком "минус", достаточно было в Одессу на матч приехать женщине?
– (Смех в зале). Что касается женщин-арбитров, то я скажу, что в начале этого сезона нам судила другая женщина (Анастасия Романюк из Ивано-Франковска – прим. ред.). Это было в первом туре во встрече с ЛНЗ. Тогда какими-то моментами я был недоволен. Однако сейчас, после того, как прошло уже почти два месяца от этой игры, по сравнению с судейством в следующих поединках, я целую ручку женщине-арбитру за то ее судейство. Если даже и были какие-то помарки, то понимаем, что это все – совсем другое дело. Давайте тему судей оставим, и я скажу, что сегодня был образец футбола.
Напомним, что "Черноморец" в 7-м туре УПЛ победил "Полесье" со счетом 1:0.
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