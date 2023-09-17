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Кривбасс — Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс — Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс — Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Один из неожиданных фаворитов этого сезона сделает заявку на попадание в топ-3. Но к ним в гости едет команда, которая умеет играть с крепкими командами. Смогут ли подопечные Юрия Вернидуба закончить 7-й тур УПЛ на мажорной ноте?

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Поединок "Кривбасс" — "Верес" состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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Трансляция матча Кривбасс — Верес
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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