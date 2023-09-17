Кривбасс — Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Один из неожиданных фаворитов этого сезона сделает заявку на попадание в топ-3. Но к ним в гости едет команда, которая умеет играть с крепкими командами. Смогут ли подопечные Юрия Вернидуба закончить 7-й тур УПЛ на мажорной ноте?

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Поединок "Кривбасс" — "Верес" состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

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