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Кривбасс — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.09.2023
Удастся ли гостям отобрать очки у фаворита?
ФК "Кривбасс"
Подопечные Юрия Вернидуба продолжают удивлять украинских болельщиков своим удивительно хорошим выступлением в элите. Однако приезд "волков" проверит, действительно ли клуб из Кривого Рога готов показать класс перед любым соперником.
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УПЛ. 7 тур
Кривбасс. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Кривбасс" 17:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
Новости "Кривбасса"
Команда из Кривого Рога показывает незаурядные успехи в чемпионате — уже пять туров подряд подопечные Юрия Вернидуба не знают вкуса поражения. Три победы и две ничьи показали, что футболисты будут бороться за игру в Европе, также об этом говорит и сам Вернидуб. Неудивительно, ведь в последний раз "Кривбасс" выступал в еврокубках еще в сезоне 2000/2001, когда "бело-красно-черные" вылетели в первом раунде Кубка УЕФА от "Нанта". Возможно, опыт Юрия Николаевича с предыдущими клубами позволит показать гораздо лучшие результаты.
Во время международной паузы криворожане провели спарринг с "ЛНЗ" (1:1), в котором сыграли 20 футболистов. Однако стартовая одиннадцатка против "Вереса" ожидается уже привычная (разве что с некоторыми изменениями).
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко
Новости "Вереса"
Ровенский клуб, хоть и попил крови у мастеровитых клубов, все никак не выберется со дна турнирной таблицы. Подопечные Сергея Лавриненко отчаянно борются за каждый зачетный пункт, и это позволило одержать первую победу в сезоне над "Черноморцем".
"Волки" довольно серьезно готовились к выезду к "Кривбассу". Сам коуч рассказал, что после анализа матчей криворожан стало понятно, что они сейчас являются сильнейшим соперником в календаре. А во время паузы на матчи сборных ровенчане обыграли "Полесье" в товарищеском поединке — 3:1. Однако на поле стадиона "Горняк" из-за травм не выйдут Клец, Балан и Гакман.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Близниченко, Кучеров, Кучеренко, Владислав Шарай, Станислав Шарай, Яго, Гайдучик
“Кривбасс”-”Верес”. Статистика личных встреч
Эти клубы играли между собой лишь дважды и имеют по 1 победе в каждом из матчей. Разница мячей также равна — 2:2.
“Кривбасс”-”Верес”. Последние матчи команд
В последних поединках криворожане еще ни разу не проигрывали. Здесь стоит отметить волевую ничью с донецким "Шахтером" и разгромную победу над "Колосом".
При этом "Верес" знает вкус победы не только в УПЛ, но и в Кубке Украины. Надеемся, что это позволит подопечным Сергея Лавриненко продолжить свой успех.
“Кривбасс”-”Верес”. Турнирное положение команд
"Кривбасс" сейчас занимает четвертую строчку, тогда как "Верес" находится в зоне переходных матчей. Такое положение отнюдь не удивляет "волков", ведь они сохранили прописку в УПЛ именно благодаря стыковым поединкам. Зато криворожане будут бороться за еврокубковую зону до последнего.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|+1
|12
|0
|3
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|4
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|5
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|8
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|9
|ФК Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|-3
|8
|0
|10
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|-6
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
“Кривбасс”-”Верес”. Ставка и коэффициенты
“Кривбасс”-”Верес”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Кривбасса" 2:0. После довольно результативного поединка с "Колосом" команда Юрия Вернидуба должна делать все возможное, чтобы пробиться в топ-3. И такая мотивация позволяет прогнозировать уверенную победу "Кривбасса".
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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