Кривбасс — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.09.2023

Подопечные Юрия Вернидуба продолжают удивлять украинских болельщиков своим удивительно хорошим выступлением в элите. Однако приезд "волков" проверит, действительно ли клуб из Кривого Рога готов показать класс перед любым соперником.

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УПЛ. 7 тур

Кривбасс. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Кривбасс" 17:00 "Верес"

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Новости "Кривбасса"

Команда из Кривого Рога показывает незаурядные успехи в чемпионате — уже пять туров подряд подопечные Юрия Вернидуба не знают вкуса поражения. Три победы и две ничьи показали, что футболисты будут бороться за игру в Европе, также об этом говорит и сам Вернидуб. Неудивительно, ведь в последний раз "Кривбасс" выступал в еврокубках еще в сезоне 2000/2001, когда "бело-красно-черные" вылетели в первом раунде Кубка УЕФА от "Нанта". Возможно, опыт Юрия Николаевича с предыдущими клубами позволит показать гораздо лучшие результаты.

Во время международной паузы криворожане провели спарринг с "ЛНЗ" (1:1), в котором сыграли 20 футболистов. Однако стартовая одиннадцатка против "Вереса" ожидается уже привычная (разве что с некоторыми изменениями).

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко

Новости "Вереса"

Ровенский клуб, хоть и попил крови у мастеровитых клубов, все никак не выберется со дна турнирной таблицы. Подопечные Сергея Лавриненко отчаянно борются за каждый зачетный пункт, и это позволило одержать первую победу в сезоне над "Черноморцем".

"Волки" довольно серьезно готовились к выезду к "Кривбассу". Сам коуч рассказал, что после анализа матчей криворожан стало понятно, что они сейчас являются сильнейшим соперником в календаре. А во время паузы на матчи сборных ровенчане обыграли "Полесье" в товарищеском поединке — 3:1. Однако на поле стадиона "Горняк" из-за травм не выйдут Клец, Балан и Гакман.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Близниченко, Кучеров, Кучеренко, Владислав Шарай, Станислав Шарай, Яго, Гайдучик

“Кривбасс”-”Верес”. Статистика личных встреч

Эти клубы играли между собой лишь дважды и имеют по 1 победе в каждом из матчей. Разница мячей также равна — 2:2.

“Кривбасс”-”Верес”. Последние матчи команд

В последних поединках криворожане еще ни разу не проигрывали. Здесь стоит отметить волевую ничью с донецким "Шахтером" и разгромную победу над "Колосом".

При этом "Верес" знает вкус победы не только в УПЛ, но и в Кубке Украины. Надеемся, что это позволит подопечным Сергея Лавриненко продолжить свой успех.

“Кривбасс”-”Верес”. Турнирное положение команд

"Кривбасс" сейчас занимает четвертую строчку, тогда как "Верес" находится в зоне переходных матчей. Такое положение отнюдь не удивляет "волков", ведь они сохранили прописку в УПЛ именно благодаря стыковым поединкам. Зато криворожане будут бороться за еврокубковую зону до последнего.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 3 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 4 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 5 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

“Кривбасс”-”Верес”. Ставка и коэффициенты

“Кривбасс”-”Верес”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 2:0. После довольно результативного поединка с "Колосом" команда Юрия Вернидуба должна делать все возможное, чтобы пробиться в топ-3. И такая мотивация позволяет прогнозировать уверенную победу "Кривбасса".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.