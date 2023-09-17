Ворскла объявила о возвращении Якубу

Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила о возвращении 23-летнего защитника Наджееба Якубу. Недавно его профиль появился в заявке полтавчан на текущий сезон УПЛ.

После начала полномасштабного вторжения он не выступал за "Ворсклу". В последний раз Якубу играл за команду в декабре 2021-го. Также в июле 2022 года защитник дважды попал в заявку полтавчан на матчи квалификации Лиги конференций против АИК.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в чемпионате Финляндии. На его счету 19 матчей в составе "Ильвеса" Тампере.

Текущий контракт Якубу с "Ворсклой" действует до лета 2024 года. Он выступает за полтавчан с лета 2018 года. В общей сложности на его счету два гола и два ассиста в 63 встречах за команду.