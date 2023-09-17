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ЛНЗ — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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ЛНЗ — Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

После международной паузы УПЛ возвращается на наши голубы экраны.

В матче 6-го тура в Черкассах ЛНЗ, который недавно принял Олег Дулуб, примет одного из неожиданных лидеров – львовский "Рух". Команды находятся на разных полюсах таблицы, но это не значит, что игра будет не интересной. Даже наоборот. Мы уверены, что Дулуб даст бой Пономареву, а матч выдастся захватывающим.

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Поединок ЛНЗ — "Рух" состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе "Черкассы-Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча ЛНЗ – "Рух"

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Трансляция матча ЛНЗ — Рух
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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