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"Аппетит приходит во время еды": голкипер новичка УПЛ рассказал о планах на сезон
Пока команда не в лучшем турнирном положении
Фото: ФК ЛНЗ
Голкипер ЛНЗ Герман Пеньков рассказал о потенциале команды и ее планах на сезон.
" – Наверное, ЛНЗ не планировал после шести туров идти на 15-м месте турнирной таблицы. Тем более что по игре команда не выглядит, как аутсайдер первенства Украины. Почему так произошло?
– Думаю, что есть много факторов. Новый для всей страны клуб в Высшей лиге. Пришло много новых футболистов, притираемся, время идет. По игре, думаю, мы не должны были терять очки в некоторых матчах. Чего-то не хватает, но разбираемся, анализируем и прикладываем много усилий. Самое главное, что сейчас зачетный балл и верю, что он нам поможет двигаться вперед.
– Какой потенциал у команды ЛНЗ? На какое место он может претендовать в УПЛ?
– Время покажет. Хотелось бы как можно выше.
– Задание на сезон руководство ставило?
– Есть интервью руководства клуба, и они там сказали, что задача – закрепиться в УПЛ. Как говорится: "Аппетит приходит во время еды". Команда качественная, футболисты хорошие”, - сказал Пеньков.
После шести сыгранных матчей в активе ЛНЗ четыре набранных очка. Пока команда находится на 15 месте УПЛ, однако к 11-й "Оболони" отрыв составляет всего один зачетный пункт.
Следующий матч черкасщане сыграют сегодня, 17 сентября, против "Руха". Старт встречи запланирован на 13:00.
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