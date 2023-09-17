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"Аппетит приходит во время еды": голкипер новичка УПЛ рассказал о планах на сезон

Премьер-лига
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Пока команда не в лучшем турнирном положении

"Аппетит приходит во время еды": голкипер новичка УПЛ рассказал о планах на сезон

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Голкипер ЛНЗ Герман Пеньков рассказал о потенциале команды и ее планах на сезон.

" – Наверное, ЛНЗ не планировал после шести туров идти на 15-м месте турнирной таблицы. Тем более что по игре команда не выглядит, как аутсайдер первенства Украины. Почему так произошло?

– Думаю, что есть много факторов. Новый для всей страны клуб в Высшей лиге. Пришло много новых футболистов, притираемся, время идет. По игре, думаю, мы не должны были терять очки в некоторых матчах. Чего-то не хватает, но разбираемся, анализируем и прикладываем много усилий. Самое главное, что сейчас зачетный балл и верю, что он нам поможет двигаться вперед.

– Какой потенциал у команды ЛНЗ? На какое место он может претендовать в УПЛ?

– Время покажет. Хотелось бы как можно выше.

– Задание на сезон руководство ставило?

– Есть интервью руководства клуба, и они там сказали, что задача – закрепиться в УПЛ. Как говорится: "Аппетит приходит во время еды". Команда качественная, футболисты хорошие”, - сказал Пеньков.

После шести сыгранных матчей в активе ЛНЗ четыре набранных очка. Пока команда находится на 15 месте УПЛ, однако к 11-й "Оболони" отрыв составляет всего один зачетный пункт.

Следующий матч черкасщане сыграют сегодня, 17 сентября, против "Руха". Старт встречи запланирован на 13:00.

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В статье: Герман Пеньков ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УФ

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