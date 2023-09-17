ЛНЗ - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

ЛНЗ не так влился в чемпионат Украины, как того хотелось бы болельщикам команды. Но еще не поздно исправить ошибки. Сегодня в гости к ЛНЗ заглянет "Рух", который, наоборот, свой стартовый отрезок провел на отлично.

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Матч УПЛ состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 13:00. Смотреть видеотрансляцию можно на разных видеосервисах Украины, в частности на платформе MEGOGO.

Чемпионат Украины

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