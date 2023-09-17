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ЛНЗ - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ не так влился в чемпионат Украины, как того хотелось бы болельщикам команды. Но еще не поздно исправить ошибки. Сегодня в гости к ЛНЗ заглянет "Рух", который, наоборот, свой стартовый отрезок провел на отлично.

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Матч УПЛ состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 13:00. Смотреть видеотрансляцию можно на разных видеосервисах Украины, в частности на платформе MEGOGO.

Чемпионат Украины

ЛНЗ 13:00 "Рух"

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Трансляція матчу ЛНЗ - Рух
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