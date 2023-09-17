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Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Днепр-1 - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Нерядовой будет матч. "Дніпро-1" начинает новую веху в истории под руководством Юрия Максимова. Клуб в последнее время испытал немало потрясений, но команда все еще стремится бороться за самые высокие места. Для этого нужно побеждать.

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Матч седьмого тура УПЛ "Днепр-1" – "Колос" состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 15:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН и YouTubе. Смотреть можно в этой новости.

УПЛ. Седьмой тур. 17.09.2023
Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" 15:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Колос
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