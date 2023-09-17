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Кривбасс - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Верес
"Кривбасс" набрал неплохой ход. Теперь видны амбиции этой команды в отношении еврокубковых мест. Но удастся ли продолжить победный ход? "Верес" обновился и тоже стремится снискать свою славу.
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Матч седьмого тура УПЛ "Кривбасс" - "Верес" состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 15:00. Прямая онлайн видеотрансляция пройдет на ОТТ-платформах Украины. В частности, на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.
УПЛ. 7 тур
Кривбасс. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Кривбасс" 17:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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