Кривбасс - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Кривбасс" набрал неплохой ход. Теперь видны амбиции этой команды в отношении еврокубковых мест. Но удастся ли продолжить победный ход? "Верес" обновился и тоже стремится снискать свою славу.

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Матч седьмого тура УПЛ "Кривбасс" - "Верес" состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 15:00. Прямая онлайн видеотрансляция пройдет на ОТТ-платформах Украины. В частности, на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.

УПЛ. 7 тур

Кривбасс. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ