Все бывает в первый раз. ЛНЗ - Рух 2:1

В 7-м туре чемпионата после двухнедельной паузы на матчи сборных ЛНЗ принимал "Рух".

Команды находятся на разных полюсах таблицы и уже могут ставить для себя задачи как минимум на осеннюю часть сезона. "Руху" - подтверждать свои претензии на группу лидеров, черкасщанам – спасаться от ярлыка борца за выживание.

Львовяне приехали в Черкассы в хорошем расположении духа. Четыре игрока побывали в составе молодежки, а Роман даже забил единственный и победный гол Северной Ирландии. Плюмен тот и вовсе раздавал в Лиге наций КОНКАКАФ, где в двух матчах за национальную сборную Гваделупы забил два гола и отдал два ассиста в двух матчах против местных островных "карликов".

Дулубу ж, который недавно принял команду, эта пауза также играла на руку – тренер мог за две недели попытаться сколотить из игроков команду под свои схемы и видение игры.

В итоге, Олег Анатольевич решил сыграть в три центрбека, сразу показав намерения команды. Из интересного в атаке – на острие вышел Хобленко, которого черкасщане успели до закрытия окна арендовать у "Кривбасса", а Прядун присел в запас.

У "Руха" в обороне все было стабильно, в центр в пару к Сапуге вышел Притула, а на фланги были отряжены Соломон и Рунич.

Первый тайм команды выдали на удивление равный, но откровенно пресный. Обе стороны не то что не хотели играть на атаку, но у них это не совсем получалось. У хозяева справа пытался заводить Наумец, пытаясь протолкать с фланга на Хобленко, что пресекалось обороной гостей.

Львовяне пытались дальними забросами закидывать на Рунича и Климчука, что тоже совершенно не проходило.

Моментов в игре не было от слова совсем, пока "вдруг", и это самое подходящее слово, не случился гол на 36-й минуте. Слюбик неудачно принял мяч, видимо, не рассчитав отскок от не родного газона, Норенков ситуацию прочитал, защитника обокрал, на вратаря выскочил и гол забил. Так ЛНЗ повел в счете и ушел на перерыв в прекрасном расположении духа.

Львовяне пытались было проснуться в концовке тайма, и даже создали отличный шанс после флангового прохода Соломона, но Сапуга с выгодной позиции дал мимо.

Второй тайм львовяне ожидаемо начали довольно активно, хоть до поры до времени эта активность и не сопровождалась опасностью у чужих ворот.

Веселее стало после того, как Пономарев почти традиционно выпустил суперсаба Квасницу вместе с Таллесом. Илья фактически сам и зарешал, когда после классной веерной атаки долго не раздумывал и с угла стрельнул в дальний угол. Для Пенкьоква мяч получился очень тяжелым и юркнул под дальнюю штангу – 1:1.

Времени играть еще был вагон и интересно, как команды выстраивали стратегию – "Рух" все-таки пытался добыть три очка, а черкасщане якобы были и не против ничьей.

Впрочем, моменты были у обеих команд – Соломон с опасного штрафного обвел стенку, но не обвел Пенькова, Сапуга выиграл воздух, но пробил головой чуть мимо. ЛНЗ ответил навесом на голову Тищенко, которого позабыли одного в штрафной, но Иван также смазал из убойной позиции.

Время шло, голов больше не было, и казалось, ничья устроит обе команды. Но, как всегда, в концовке что-то да и пойдет не так.

Хозяева организовали свою атаку, Прядун поборолся на фланге, устоял на ногах, вошел в штрафную и пробил – суматоха, блок, рикошет и круглый снова прилетел к Максиму, который со второго раза затолкал его в сетку.

Между тем, львовяне апеллировали, что Прядун в борьбе наступил на ногу Сычу, что мяч попал в руку игроку черкасщан, но судья после консультаций с ВАР гол засчитал.

2:1. 86-я минута, последние, отчаянные попытки гостей спасти игру, которые ни к чему кроме навала не привели.

2:1, первая победа Дулуба, который продолжает проявлять себя отличным кризисным менеджером.

1:2 для "Руха" и первое поражение львовян в сезоне.

7-й тур УПЛ, сезон 2023/24

17 сентября, Черкассы, стадион " Черкассы-Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

ЛНЗ (Черкассы) –"Рух" (Львов) 2:1

Гол: Норенков (36), Прядун (86) - Квасница (62)

Предупреждения: Притула, Эдсон, Дидык, Сапуга - Пасич, Калюжный

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Наумец (Тищенко, 75), Олейник (Селин, 75), Бойко (Тарасенко, 88), Пасич (Шестаков, 68), Норенков, Хобленко (Прядун, 68)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Федор, 64), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Рунич (Квасница, 56), Соломон (Пастух, 83), Климчук