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Все бывает в первый раз. ЛНЗ - Рух 2:1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Первая победа Дулуба, первое поражение Пономарева

Все бывает в первый раз. ЛНЗ - Рух 2:1

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 7-м туре чемпионата после двухнедельной паузы на матчи сборных ЛНЗ принимал "Рух".

Команды находятся на разных полюсах таблицы и уже могут ставить для себя задачи как минимум на осеннюю часть сезона. "Руху" - подтверждать свои претензии на группу лидеров, черкасщанам – спасаться от ярлыка борца за выживание.

Львовяне приехали в Черкассы в хорошем расположении духа. Четыре игрока побывали в составе молодежки, а Роман даже забил единственный и победный гол Северной Ирландии. Плюмен тот и вовсе раздавал в Лиге наций КОНКАКАФ, где в двух матчах за национальную сборную Гваделупы забил два гола и отдал два ассиста в двух матчах против местных островных "карликов".

Дулубу ж, который недавно принял команду, эта пауза также играла на руку – тренер мог за две недели попытаться сколотить из игроков команду под свои схемы и видение игры.

В итоге, Олег Анатольевич решил сыграть в три центрбека, сразу показав намерения команды. Из интересного в атаке – на острие вышел Хобленко, которого черкасщане успели до закрытия окна арендовать у "Кривбасса", а Прядун присел в запас.

У "Руха" в обороне все было стабильно, в центр в пару к Сапуге вышел Притула, а на фланги были отряжены Соломон и Рунич.

Первый тайм команды выдали на удивление равный, но откровенно пресный. Обе стороны не то что не хотели играть на атаку, но у них это не совсем получалось. У хозяева справа пытался заводить Наумец, пытаясь протолкать с фланга на Хобленко, что пресекалось обороной гостей.

Львовяне пытались дальними забросами закидывать на Рунича и Климчука, что тоже совершенно не проходило.

Моментов в игре не было от слова совсем, пока "вдруг", и это самое подходящее слово, не случился гол на 36-й минуте. Слюбик неудачно принял мяч, видимо, не рассчитав отскок от не родного газона, Норенков ситуацию прочитал, защитника обокрал, на вратаря выскочил и гол забил. Так ЛНЗ повел в счете и ушел на перерыв в прекрасном расположении духа.

Львовяне пытались было проснуться в концовке тайма, и даже создали отличный шанс после флангового прохода Соломона, но Сапуга с выгодной позиции дал мимо.

Второй тайм львовяне ожидаемо начали довольно активно, хоть до поры до времени эта активность и не сопровождалась опасностью у чужих ворот.

Веселее стало после того, как Пономарев почти традиционно выпустил суперсаба Квасницу вместе с Таллесом. Илья фактически сам и зарешал, когда после классной веерной атаки долго не раздумывал и с угла стрельнул в дальний угол. Для Пенкьоква мяч получился очень тяжелым и юркнул под дальнюю штангу – 1:1.

Времени играть еще был вагон и интересно, как команды выстраивали стратегию – "Рух" все-таки пытался добыть три очка, а черкасщане якобы были и не против ничьей.

Впрочем, моменты были у обеих команд – Соломон с опасного штрафного обвел стенку, но не обвел Пенькова, Сапуга выиграл воздух, но пробил головой чуть мимо. ЛНЗ ответил навесом на голову Тищенко, которого позабыли одного в штрафной, но Иван также смазал из убойной позиции.

Время шло, голов больше не было, и казалось, ничья устроит обе команды. Но, как всегда, в концовке что-то да и пойдет не так.

Хозяева организовали свою атаку, Прядун поборолся на фланге, устоял на ногах, вошел в штрафную и пробил – суматоха, блок, рикошет и круглый снова прилетел к Максиму, который со второго раза затолкал его в сетку.

Между тем, львовяне апеллировали, что Прядун в борьбе наступил на ногу Сычу, что мяч попал в руку игроку черкасщан, но судья после консультаций с ВАР гол засчитал.

2:1. 86-я минута, последние, отчаянные попытки гостей спасти игру, которые ни к чему кроме навала не привели.

2:1, первая победа Дулуба, который продолжает проявлять себя отличным кризисным менеджером.

1:2 для "Руха" и первое поражение львовян в сезоне.

7-й тур УПЛ, сезон 2023/24

17 сентября, Черкассы, стадион " Черкассы-Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

ЛНЗ (Черкассы) –"Рух" (Львов) 2:1

Гол: Норенков (36), Прядун (86) - Квасница (62)

Предупреждения: Притула, Эдсон, Дидык, Сапуга - Пасич, Калюжный

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Наумец (Тищенко, 75), Олейник (Селин, 75), Бойко (Тарасенко, 88), Пасич (Шестаков, 68), Норенков, Хобленко (Прядун, 68)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Федор, 64), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Рунич (Квасница, 56), Соломон (Пастух, 83), Климчук

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (21)
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vlotko (Броди)
17.09.2023 в 17:06
Все стає на свої місця, невже ви думаєте, що Рух може бути в призерах? Команда бодро стартанула, але запалу вистачило не на довго. Теж саме чекає Колос і Чорноморець. Сезон довгий і не завжди стаєр, який біжить попереду на початку дистанції прийде таким на фініш.
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0
0
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:28
Пономарьов тут після матчу розказував, що неможливо грати кожну гру стабільно... Смішний. Динамо Лобановського грало стабільно в кінці 90х роками. Стабільності не буде, коли ти не робиш або не хочеш робити роботу над помилками. Це раз. Коли оборона сама собі привозить гол з нічого як у епізоді з першим голом. Це два. І головне, коли тренер просто тупо не тягне рівень УПЛ.
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0
-1
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 16:37
Спец по Руху, тебе ніхто не питає. Ти завжди вставляєш свої нікому не потрібні коментарі. Йди десь коментуй на район, 3 лігу області. Не тошни
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+1
0
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 17:00
Пояснюю для тупих. На цьому сайті кожен може написати свою думку чи свій коментар про матч. Якщо мої коментарі тобі не потрібні і тебе від них нудить, то чому ти на них відповідаєш?)) Далі... Тебе забув спитати, що і де мені коментувати))). З чого ти взяв, що можеш мені вказувати?) Я ж тобі не кажу, де тобі писати, а де ні. І взагалі, по яких критеріях ти вирішив, що мої коментарі непотрібні?)) Видно твої дуже потрібні. Ти ж навіть свою думку аргументувати не можеш).
0
0
avatar
Бapceлиниyc
17.09.2023 в 15:59
А навіщо переглядати ВАР, якщо батькові з матірью вчора завантажили пів тонни насіння та три металевих бочки олії у комору?
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0
-3
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:35
Нафіга аж три тонни насіння? Ти йо*нутий чи просто не придумав більш нічого цікавішого.
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0
0
Igorich (Львів)
17.09.2023 в 15:54
Занадто впевнений Пономарьов в своїх юнаках. Потрібно більш чітко дозувати з досвідченими. ЛНЗ добре укомплектована команда гравцями, які вміють грати футбол, а він федорів-пастухів за нічийного рахунку випускає. Климчук повинен присісти на банку, поки не прийде до себе, то вже занадто, сьогодні лише руками розмахував, замість того, щоб пахати
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+1
0
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:32
Я вже втомився повторювати, що Руху потрібен нормальний тренер, а не колишній арбітр...
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0
0
Грязный Гаррик (C)
17.09.2023 в 15:35
Нету уровня.Могут обыграть юзовку или Динамо,но проиграть ЛНЗ...Очень жаль что проиграли
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0
0
наварін (Київ)
17.09.2023 в 15:14
Черкащани більш заслуговували на перемогу.
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+1
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 15:07
Казка під назвою « Грішин Пук», перепрошую, «Козловського Рух» скінчилася. Тепер все потиху стане на своє місце. Ніякі афери у футболі не проходять. Як не намагався коментатор показати роботу «славнозвісної» академії Рух , записуючи кожного молодого гравця в її вихованця , а насправді то все вкрадене в Карпат. А, доречі, вкрав саме головний тренер Пономарьов. Ще 2-3 поразки і Рух буде на своєму звичному 12-16 місці .
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+1
0
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:28
Вкрадене? І яким чином Рух у Карпат вкрав? Аргументуй. Попередні Карпати припинили своє існування, всі гравці стали вільними агентами, від гравців основи до юнацьких складів і їх міг взяти будь-хто. Тому не говори дурниць.
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0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 16:33
Ти знову тут. Йди звідси , знавець ти с.аний
0
-1
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:41
Слухай, розумнику, я тобі просте питання задав, а саме: яким чином Рух вкрав гравців у Карпат? У команди, у нормальної команди, всі гравці на контракті, якщо ти не в курсі, включаючи і юніорів, але ти видно не в курсі, що не можна отак просто захотіти і забрати в когось гравця чи гравців. І ти не маючи аргументів, розуміючи, що ляпнув дурницю просто тупо перейшов на особисті образи. До твого примітивного рівня навіть опускатися...це себе не поважати, клоун...і взагалі хто ти такий щоб мені вказувати куди мені йти?
0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 16:51
Ти просто д.рачок і не більше. Смішний і недолугий. Тебе травити легше ніж малу дитину
0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 17:00
Для тебе, примітивного, пишу ,щоб ти знав і не задавав дурні запитання. Рішення ЛМР про переіменування і зміну власників СДЮШОР Карпати на КЗ Дюсш Рух , разом з майном і дітьми- ось це є момент крадіжки , а не ті несенітниці , про які ти « спец по Руху» тут пишеш
0
0
DNI (Lviv)
17.09.2023 в 15:06
те що гра в'язка і Рух зіграв не ахті - це одне АЛЕ! як і для чого потрібний Такий VAR ? ну це парадокс, подвійне порушення збоку гравця ЛНЗ - а суддя вполі цього не бачить і суддя VAR які повтори дивиться?для чого було на дрібні речі під час гри перестраховуватись і типу "переглядати" ВАР щоб коли потрібно всратися, судді у цьому матчі - зашквар.
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+1
0
Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:48
Правду хтось казав з керівництва Оболоні ... є ВАР чи немає, це нічого не міняє. Бо суддя може трактувати як завгодно, тому немає сенсу тратитися клубам на той ВАР. Краще за ці гроші дрони для ЗСУ купити
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0
0
alex.belogubko (одесса)
17.09.2023 в 15:05
всё РУХ спёкся --2 игры подряд играет слабо
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2023 в 14:59
второй гол семенники забили с нарушением (даже двойным) - толку от того вара)))
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0
0
avatar
Бapceлиниyc
17.09.2023 в 15:50
насинняки
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0
-1

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