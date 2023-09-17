Тренер Колоса: Хочется расти, прогрессировать, снова почувствовать вкус еврокубков

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, какие задачи стоят перед командой на текущий сезон.

“Мы – амбициозный клуб. "Колос" всегда будет стремиться бороться за высокие места. Надо мечтать и стремиться к большему, потому что нет смысла играть и не ставить высокие задачи. Это мотивирует и тренеров, и футболистов. Такой месседж идет от Андрея Анатольевича. Хочется расти, прогрессировать, снова почувствовать вкус еврокубков. Это цель, к которой стремится весь клуб”, - сказал Вишняк.