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Тренер Колоса: Хочется расти, прогрессировать, снова почувствовать вкус еврокубков
Команда последние два сезона не попадала в ЕК
ФК "Колос" / Автор невідомий
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, какие задачи стоят перед командой на текущий сезон.
“Мы – амбициозный клуб. "Колос" всегда будет стремиться бороться за высокие места. Надо мечтать и стремиться к большему, потому что нет смысла играть и не ставить высокие задачи. Это мотивирует и тренеров, и футболистов. Такой месседж идет от Андрея Анатольевича. Хочется расти, прогрессировать, снова почувствовать вкус еврокубков. Это цель, к которой стремится весь клуб”, - сказал Вишняк.
На данный момент "Колос" занимает восьмое место в УПЛ. За шесть матчей команда набрала восемь очков.
Напомним, что ковалевцы дважды играли в еврокубках. В сезонах 20/21 и 21/22 команда останавливалась на стадии третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.
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