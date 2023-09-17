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Изменения от Максимова. Стали известны стартовые составы на матч Днепр-1 – Колос
Четверых игроков сменил новый тренер днепрян
фото - ФК Ворскла (Полтава)
В матче седьмого тура УПЛ "Днепр-1" встретится с "Колосом". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.
"Днепр-1": Волынец - Сарапий, Сваток, Кравец, Рубчинский, Бабенко, Пихалонок, Танчик, Пасич, Когут, Гуцуляк.
"Колос": Фесюн - Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Милько, Демченко, Силва Сантос, Салабай, Велетень.
Отметим, что по сравнению с предыдущим официальным матчем новоиспеченный главный тренер днепрян Юрий Максимов произвел в основном составе четыре смены. Это будет его дебютный поединок во главе "Днепра-1".
Матч начнется в 15.00. За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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