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Тренер ЛНЗ: Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке

Премьер-лига
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Команда вырвалась со дна турнирной таблицы

Тренер ЛНЗ: Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке

Фото: sportyvka.com.ua

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Руха".

“Очень тяжелая игра, очень тяжелый соперник. Однако я благодарен ребятам за то, что дотерпели до конца и решили свой момент.

Мы видели определенную слабость в игре "Руха", которая выражалась большими разрывами между линиями. Однако у нас было всего две недели, чтобы подкорректировать игру после "Днепра-1". Этого мало, чтобы изменить что-то на системной основе.

Мы в перерыве просили ребят во втором тайме больше контролировать мяч. В начале второй половины игры был момент, который могли реализовать.

Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке. И вот результат”, – сказал Дулуб.

Благодаря победе ЛНЗ поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Команда набрала семь очков за первые семь матчей в элите украинского футбола.

Следующий матч подопечные Дулуба проведут 23 сентября против киевского "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ

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