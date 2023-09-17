Тренер ЛНЗ: Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Руха".

“Очень тяжелая игра, очень тяжелый соперник. Однако я благодарен ребятам за то, что дотерпели до конца и решили свой момент.

Мы видели определенную слабость в игре "Руха", которая выражалась большими разрывами между линиями. Однако у нас было всего две недели, чтобы подкорректировать игру после "Днепра-1". Этого мало, чтобы изменить что-то на системной основе.

Мы в перерыве просили ребят во втором тайме больше контролировать мяч. В начале второй половины игры был момент, который могли реализовать.

Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке. И вот результат”, – сказал Дулуб.