Григорчук: Учитывая все моменты, не говорил бы плохо об украинском футболе

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук оценил состояние украинского футбола в настоящее время.

“ – Судя по результатам наших клубов в еврокубках, вам не кажется, что, в общем-то, чемпионат Украины не особенно прогрессирует?

– Думаю, что не все так плохо и настолько плохо, как об этом говорится. Не считаю, что чемпионат слаб. Конечно, если сравнивать с тем, когда я работал почти 10 лет назад, то без сомнения – тогда чемпионат был на голову сильнее.

Понятно, что было другое время, множество высококвалифицированных футболистов-легионеров, местные футболисты также были высокого уровня. В то время все были на месте и чемпионат был сильнее, чем сейчас.

Но учитывая все моменты, мешающие нынешнему чемпионату быть сильным, не говорил бы плохо о самом футболе и уровне команд в это непростое время.

– Несмотря на все проблемы, появилось больше команд с каким-то авторским почерком, которые хотят играть в футбол, больше команд, которые можно назвать тренерскими и за ними стоит какая-то идея.

– Такая тенденция. Если говорить о прогрессивном направлении, то тенденция идет к тому, что все меньше и меньше команд, которые играют очень примитивно. Больше команд, старающихся комбинировать. Сейчас мода прессинговать – кто-то умеет, кто-то не умеет, но очень много команд стараются.

Во-первых, тренеры сейчас имеют доступ ко всякой информации. Конечно, головы людей меняются, становится больше тренеров, желающих что-то искать и учиться. Это очень хорошо, потому что таким образом футбол будет прогрессировать. Это тот момент, который побуждает всех становиться лучше, больше учиться и так же прогрессировать.

Когда смотришь на футбол на тренировочном сборе – почти каждая команда прессингует, начинает атаки от своих ворот, все такое. Затем многие из этих команд в самом чемпионате становятся другими и значительно упрощают свой футбол. Это немного выглядит забавно”, - сказал Григорчук.