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Пономарев: Невозможно каждый матч играть качественно

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер "Руха" объяснил, почему его команда впервые в этом сезоне уступила

Пономарев: Невозможно каждый матч играть качественно

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" после поражения от "ЛНЗ" (2:1) рассказал, что его команда не может побеждать каждый матч

"Мне не понравилась игра. Вряд ли она вообще кому-то понравилась. Было очень мало голевых моментов. Однако невозможно каждый матч играть качественно, поэтому нужно и в таких поединках добывать очки.

Мало моментов было по обе стороны. Потому была такая вязкая игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы. Больше ничего в первом тайме не было.

В ЛНЗ сыграла замена Прядуна. Он как нападающий качественно сыграл, когда забил. На исходе игры нужно быть более сконцентрированным", - сказал тренер.

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (2)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
17.09.2023 в 16:31
Мій сусід каже ,що той Слюбик як син Пономарьову. І грає в Русі тільки завдячуючи тренеру. Сусід ніколи не бреше
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Prideman (Lviv)
17.09.2023 в 16:18
Ага, особливо коли стабільно оборона сама собі привозить і не робиться робота над помилками.
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