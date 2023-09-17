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Пономарев: Невозможно каждый матч играть качественно
Главный тренер "Руха" объяснил, почему его команда впервые в этом сезоне уступила
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" после поражения от "ЛНЗ" (2:1) рассказал, что его команда не может побеждать каждый матч
"Мне не понравилась игра. Вряд ли она вообще кому-то понравилась. Было очень мало голевых моментов. Однако невозможно каждый матч играть качественно, поэтому нужно и в таких поединках добывать очки.
Мало моментов было по обе стороны. Потому была такая вязкая игра до ошибки. К сожалению, ее допустили мы. Больше ничего в первом тайме не было.
В ЛНЗ сыграла замена Прядуна. Он как нападающий качественно сыграл, когда забил. На исходе игры нужно быть более сконцентрированным", - сказал тренер.
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