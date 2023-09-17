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Ступар о матче Александрия - Минай: Это похоже на то, когда песню поют, а строчку не допевают

Премьер-лига
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Стоило бы дать время на доигрывание целостного момента

Ступар о матче Александрия - Минай: Это похоже на то, когда песню поют, а строчку не допевают

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал работу рефери Александра Шандора во время матча 7-го тура УПЛ "Александрия" — "Минай" (1:1).

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— Шандор достаточно уверенно вел игру, вполне справедливо назначил 11-метровый удар. Однако после подачи углового он не дождался завершения игрового эпизода и дал финальный свисток. Не было такого, чтобы защитник вынес мяч из штрафной, нападающий его подходил и забил гол. Поэтому следовало бы дать время на доигрывание момента, который я бы назвал целостным. Это похоже на то, когда песню поют, а строку не завершают. - сказал Мирослав Иванович.

— В футбольных правилах нет четких критериев для подачи финального свистка. Однако есть методика, которой научат в школе арбитров. Я думаю, что Шандор о ней знал и сам, но почему-то поступил по своему усмотрению. Реакцию игроков "Александрии" и тренерского штаба понять можно, ведь засчитай он гол после свистка — и был бы прав. - добавил эксперт.

Напомним, что вчера "Александрия" расписала волевую ничью с "Минаем".

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В статье: ФК Александрия УПЛ ФК Минай
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
17.09.2023 в 16:37
"— В футбольних правилах немає чітких критеріїв для подачі фінального свистка."А посколько судья дал свисток по истечению,как основного так и дополнительного времени,то он ничего не нарушил.А то,что существуют рекомендации,так это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ.А еще есть ПРАВИЛА.О которых этот престарелый эксперт часто забывал,подсовывая нам некий протухший ДУХ игры.
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