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Ступар о матче Александрия - Минай: Это похоже на то, когда песню поют, а строчку не допевают
Стоило бы дать время на доигрывание целостного момента
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал работу рефери Александра Шандора во время матча 7-го тура УПЛ "Александрия" — "Минай" (1:1).
— Шандор достаточно уверенно вел игру, вполне справедливо назначил 11-метровый удар. Однако после подачи углового он не дождался завершения игрового эпизода и дал финальный свисток. Не было такого, чтобы защитник вынес мяч из штрафной, нападающий его подходил и забил гол. Поэтому следовало бы дать время на доигрывание момента, который я бы назвал целостным. Это похоже на то, когда песню поют, а строку не завершают. - сказал Мирослав Иванович.
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— В футбольных правилах нет четких критериев для подачи финального свистка. Однако есть методика, которой научат в школе арбитров. Я думаю, что Шандор о ней знал и сам, но почему-то поступил по своему усмотрению. Реакцию игроков "Александрии" и тренерского штаба понять можно, ведь засчитай он гол после свистка — и был бы прав. - добавил эксперт.
Напомним, что вчера
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