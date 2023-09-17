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Новичок против бывалого. ЛНЗ - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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ЛНЗ - Рух ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇17.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Новичок против бывалого. ЛНЗ - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

"ЛНЗ" одерживают уже вторую победу в чемпионате и первую на своем домашнем поле. В свою очередь, "Рух" впервые уступает в этом сезоне. Для львовян это поражение - 30-е в УПЛ.

В первом тайме Норенков вывел черкасский клуб вперед. Позже гости сравняли счет, но подопечные Олега Дулуба смогли вырвать победу в конце поединка. Кстати, для тренера это первая победа новом рабочем месте.

7-й тур УПЛ, сезон 2023/24

17 сентября, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Рух" (Львов) 2:1

Голы: Норенков (36), Прядун (86) - Квасница (62)

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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