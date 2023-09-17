Новичок против бывалого. ЛНЗ - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

"ЛНЗ" одерживают уже вторую победу в чемпионате и первую на своем домашнем поле. В свою очередь, "Рух" впервые уступает в этом сезоне. Для львовян это поражение - 30-е в УПЛ.

В первом тайме Норенков вывел черкасский клуб вперед. Позже гости сравняли счет, но подопечные Олега Дулуба смогли вырвать победу в конце поединка. Кстати, для тренера это первая победа новом рабочем месте.

7-й тур УПЛ, сезон 2023/24

17 сентября, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Рух" (Львов) 2:1

Голы: Норенков (36), Прядун (86) - Квасница (62)