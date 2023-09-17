УПЛ. Кривбасс — Верес 2:1. Выстраданная победа

Подопечные Юрия Вернидуба более чем хорошо выступают в этом сезоне и коуч должен быть доволен действующей позицией "Кривбасса". Но впереди еще долгий путь чемпионата с неудобными соперниками, одним из которых является "Верес". Подопечные Сергея Лавриненко в прошлом туре одержали первую победу в сезоне, поэтому стремились развивать успех и в дальнейшем. Поэтому матч-закрытие 7-го тура обещал быть непростым.

Сам матч начался довольно активно: в первые 10 минут было сложно определить четкого фаворита матча, поскольку обе команды пытались перехватить инициативу. Высокие скорости и постоянное давление на ворота Клищука и Паста действительно заслуживают аплодисментов. Однако счет открыли фавориты поединка: Кожушко во время атаки вторым темпом не смог переиграть кипера "Вереса", однако это сделал Бескоровайный. Центрбек криворожан забил уже третий гол в этом розыгрыше УПЛ и уже входит в ряд футболистов, которые борются за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Хозяева поля после получения преимущества продолжили давление на ровенчан. Здесь особо стоит отметить неоднократные попытки удвоить успех от Задераки, однако именно вингер "Кривбасса" сыграл рукой в собственной штрафной и "привез" пенальти. Анастасия Романюк имела перед собой нелегкую задачу просматривать этот момент на VARе (ассистенты выбрали крайне неудобный ракурс), однако одиннадцатиметровый все же назначила и Кучеров не промахнулся с отметки.

До перерыва еще были моменты от обоих клубов. Особо отметим очень перспективный штрафной для "Кривбасса", когда Фортуна спасла Паста от очередного разочарования. Однако она также и наказала гостей: Кучеров заработал вполне заслуженный "горчичник" после жесткого столкновения в центре поля, хотя ему досталось не меньше от своего визави.

Первый тайм не был скучным и это настроение передалось и на следующие 45 минут. Конечно, счет 1:1 очень даже удовлетворял Сергея Лавриненко, который до матча назвал "Кривбасс" сильнейшим соперником в этом сезоне. Однако хозяевам поля все же хотелось получить 3 очка и продолжить триумфальный путь. Поэтому фаворитизм "бело-красно-черных" не исчезал, ведь подопечные Юрия Вернидуба делали все возможное, чтобы запереть соперника на своей половине поля.

Во втором тайме у криворожан часто получались слишком сильные пасы. Понятно, что они пытались жестко отдавать передачи, чтобы соперник не перехватил мяч. Но это получалось настолько жестко, что даже партнеры не могли прийти передачу. При этом "Верес", несмотря на досадную травму Гайдучика, пытался перехватывать инициативу после тройной замены без потери в технике и мышлении, направленном на создание моментов. И ровенчанам удавалось по крайней мере брать в тиски атакующее звено "Кривбасса" — похоже, именно для этого на поле появился Яго Сикейра.

Все это повлияло на то, что игра стала вязкой и нервной (чего нельзя было сказать по лицу главного тренера гостей. Однако все решил гол на 85-ой минуте: Илич своевременно откликнулся на передачу Дибанго и вывел команду на второе место в режиме Live. Этот счет и закрепился после финального свистка. Хозяева поля действительно выстрадали свою победу, а Сергею Лавриненко будет над чем подумать по возвращении домой. Также интересно, выйдет ли в следующем матче хорватский легионер "Кривбасса", который слишком активно праздновал дебютный гол за клуб и получил травму. Впрочем, это уже совсем другая история...

УПЛ. Седьмой тур. 16.09.2023

Кривой Рог. "Горняк"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк

"Кривбасс" – "Верес" 2:1

Гол: Бескоровайный 11, Илич 85 — Кучеров 34 (п)

"Кривбасс": Клищук — Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник — Бизимана, Илич (Татарков 89) — Задерака (Кузик 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько 64) — Кожушко (Дебелко 64)

Запасные: Маханьков, Хома, Близниченко, Гончарук, Дебелко, Кузик, По, Приходько, Рябов, Семотюк, Татарков, Устименко

"Верес": Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Хондак (Свитюха 79)— Владислав Шарай, Кучеров (Кухарук 88), Кучеренко, Станислав Шарай (Яго Сикейра 66) — Гайдучик (Марусич 66), Шестаков (Гагун 66)

Запасные: Когут, Коркодим, Ковалюк, Гагун, Жулио Сезар, Кухарук, Марусич, Свитюха, Яго Сикейра

Предупреждения: Бизимана 72 — Кучеров 45, Станислав Шарай 62