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Победа в эндшпиле игры. Кривбасс - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Кривбасс - Верес ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Победа в эндшпиле игры. Кривбасс - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

"Кривбасс" очень удачно начал текущий сезон. Подопечные Юрия Вернидуба одержали 4 победу в семи турах УПЛ. Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице, сразу за прошлогодним чемпионом.

Чего нельзя сказать о "Вересе". Ровенский клуб идет в зоне вылета с тремя баллами. Команда проигрывает в шестом выездном поединке подряд.

670-й матч криворожан закончился победой, хотя и добыть ее удалось в эндшпиле игры.

УПЛ. Седьмой тур. 17.09.2023

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Верес" 2:1

Гол: Бескоровайный 11, Илич 85 - Кучеров 34 (п)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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