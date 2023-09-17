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Победа в эндшпиле игры. Кривбасс - Верес 2:1. Обзор матча и видео голов
Кривбасс - Верес ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" очень удачно начал текущий сезон. Подопечные Юрия Вернидуба одержали 4 победу в семи турах УПЛ. Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице, сразу за прошлогодним чемпионом.
Чего нельзя сказать о "Вересе". Ровенский клуб идет в зоне вылета с тремя баллами. Команда проигрывает в шестом выездном поединке подряд.
670-й матч криворожан закончился победой, хотя и добыть ее удалось в эндшпиле игры.
УПЛ. Седьмой тур. 17.09.2023
Кривой Рог. "Горняк"
Гол: Бескоровайный 11, Илич 85 - Кучеров 34 (п)
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