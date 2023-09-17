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Оболонь подписал молодого форварда из Кривбасса U-19
Свежая кровь по ходу сезона
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
"Оболонь" подписал 18-летнего нападающего Тараса Ляха. Новичок будет выступать за киевский клуб под номером 90.
Последним клубом, за который выступал молодой форвард - "Кривбасс" U-19.
Лях провел восемь матчей за прошлый клуб, но результативными действиями не отличался. В этом сезоне он сыграл за криворожан 3 игры.
Нападающий уже успел провести 1 игру чемпионата за "Оболонь" U-19 против "Шахтера" U-19, выйдя на замену после перерыва.
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Источник:fc.obolon.ua
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