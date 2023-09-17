Оболонь подписал молодого форварда из Кривбасса U-19

"Оболонь" подписал 18-летнего нападающего Тараса Ляха. Новичок будет выступать за киевский клуб под номером 90.

Последним клубом, за который выступал молодой форвард - "Кривбасс" U-19.

Лях провел восемь матчей за прошлый клуб, но результативными действиями не отличался. В этом сезоне он сыграл за криворожан 3 игры.

Нападающий уже успел провести 1 игру чемпионата за "Оболонь" U-19 против "Шахтера" U-19, выйдя на замену после перерыва.