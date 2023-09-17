Вернидуб: Мне очень понравился второй тайм против Вереса

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над ровенским "Вересом" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Мы договаривались с первых минут играть агрессивно, показать, что мы хозяева. Благодаря этому удалось отличиться. Однако потом ребята стушевались, пропустили один контрвыпад, второй, третий и наконец пропустили этот гол.

Впрочем, мне очень понравился второй тайм. Вышли с таким характером и настроем, чтобы обязательно победить. Забили в конце гол, выдержали и победили 2:1.

Мне очень нравятся те команды, где работает Сергей Лавриненко. Он до этого был главным тренером "Ингульца". Я еще когда был тренером "Зари" проиграл ему в полуфинале Кубка Украины. Поэтому у нас всегда такие серьезные боевые игры. Видно, что "Верес" очень дисциплинированно выполняет то, что от него хочет тренер", - рассказал Вернидуб.