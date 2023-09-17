Лавриненко: По количеству опасных моментов с Кривбассом была ничейная игра

Главный тренер ривненского "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Команда, которая забила 3 мяча "Шахтеру", 3 мяча "Заре", 3 мяча "Колосу", конечно, играет агрессивно. Мы к этому готовились. Знали, насколько хорошо команда играет флангами, вертикально.

Однако, считаю, что сегодня мои ребята достаточно неплохо с этим справились. Да, были моменты, но они были и у нас, и мы достаточно неплохо выглядели в контратакующей игре.

Ребята стали более тактически гибкими. С каждым днем все больше понимания наших требований. Ребята молодцы, что прислушиваются. В принципе, я считаю, что игра в большей степени была ничейной, не скажу, что кто-то больше заслуживал победы.

Да, "Кривбасс" больше в центре поля территориально владел мячом. Впрочем, по подходам к воротам и количеству опасных моментов это была ничейная игра", - рассказал Лавриненко.