Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ

Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница прокомментировал поражение от ЛНЗ в рамках 7-го тура УПЛ.

Когда я выхожу на замену, то всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего - обострять игру. Также конечно хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол - туда я и пробил", - рассказал форвард.