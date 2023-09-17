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Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ
Илья Квасница о гостевом поражении
ФК "Рух" / Автор невідомий
Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница прокомментировал
"Игра была тяжелая, почти без моментов. Мы недовольны результатом. В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ.
Когда я выхожу на замену, то всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего - обострять игру. Также конечно хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол - туда я и пробил", - рассказал форвард.
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