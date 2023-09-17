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Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья Квасница о гостевом поражении

Форвард Руха: В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ

ФК "Рух" / Автор невідомий

Новина українською

Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница прокомментировал поражение от ЛНЗ в рамках 7-го тура УПЛ.

"Игра была тяжелая, почти без моментов. Мы недовольны результатом. В конце матча судья ошибся, когда засчитал гол ЛНЗ.

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Когда я выхожу на замену, то всегда стараюсь приносить пользу команде и делать то, что умею лучше всего - обострять игру. Также конечно хочется забить и на этот раз это удалось. Вратарь сместился и открыл дальний угол - туда я и пробил", - рассказал форвард.

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК "Рух"

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