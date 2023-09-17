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Хавбек Руха Федор: Где-то мы не согласны с некоторыми решениями арбитра в матче с ЛНЗ

Премьер-лига
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Олег дебютировал за первую команду в этой игре

Хавбек Руха Федор: Где-то мы не согласны с некоторыми решениями арбитра в матче с ЛНЗ

ФК "Рух" / Автор невідомий

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Полузащитник львовского "Руха" Олег Федор прокомментировал поражение от ЛНЗ в рамках 7-го тура УПЛ.

"Разница между юношеским и взрослым футболом очень ощутима. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и возможность показать себя на уровне УПЛ.

Соперник смог лучше использовать свои возможности. Где-то мы не согласны с некоторыми решениями арбитра, но если бы мы использовали свои моменты, к этому дело и не дошло бы.

Очень рад, что после травм вернулся на поле. Надо поскорее набрать свои кондиции и помогать команде", - рассказал Федор.

Этот матч стал дебютным для 19-летнего хавбека за первую команду "Движения".

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В статье: Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК "Рух"

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