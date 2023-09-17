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Делегация Шахтера прилетела в Гамбург
"Горняков" ожидает матч с "драконами"
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Гамбург. Во вторник здесь пройдет матч первого тура Лиги чемпионов против "Порту".
Путешествие "горняков" в Германию длилось 9 часов. Сначала украинская команда автобусом выехала из Львова в польский Жешув, а затем совершила перелет в Гамбург.
В состав делегации вошли футболисты и тренерский штаб первой команды, игроки и коучи "Шахтера" U19, менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.
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Напомним, матч состоится 19-го сентября в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Начало игры - в 22:00.
В свою очередь "Шахтер" U-19 также проведет свой матч против "драконов" во вторник. Поединок пройдет на "Эдмунд-Пламбек" в Нордерштедте. Начало - 14:00.
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