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Динамо - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – Ворскла, УПЛ, 18 сентября 2023

Динамо - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

“Динамо” возвращается в чемпионат Украины после еврокубковых поединков и в седьмом туре УПЛ киевляне примут на своем поле полтавскую “Ворсклу”, которая выиграла свои три предыдущих матча.

Смотрите матч седьмого тура УПЛ "Динамо" Киев – "Ворскла" на телеканалах 2+2 и Динамо TV, а также на ютуб-канале Footballhub.

Начало матча "Динамо" – "Ворскла" в понедельник, 18 сентября, в 17:00.

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Трансляція матчу Динамо Київ - Ворскла
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо Киев - Ворскла на UA-Футбол>>.

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