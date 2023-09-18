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Динамо - Ворскла: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – Ворскла, УПЛ, 18 сентября 2023
Фото: Аліна Єрофеєва
“Динамо” возвращается в чемпионат Украины после еврокубковых поединков и в седьмом туре УПЛ киевляне примут на своем поле полтавскую “Ворсклу”, которая выиграла свои три предыдущих матча.
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Смотрите матч седьмого тура УПЛ "Динамо" Киев – "Ворскла" на телеканалах 2+2 и Динамо TV, а также на ютуб-канале Footballhub.
Начало матча "Динамо" – "Ворскла" в понедельник, 18 сентября, в 17:00.
Трансляція матчу Динамо Київ - ВорсклаСмотреть трансляцию
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