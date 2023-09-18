Юрий Вернидуб: Атмосфера, которая есть внутри команды, меня очень радует

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после победы его команды над "Вересом" в рамках 7-го тура УПЛ дал пресс-конференцию для клубных и не только медиа.

– Хочу всех поздравить с победой нашего клуба, "Кривбасса". Я очень рад за ребят, которые с самого начала очень живо начали, забили быстрый гол. Но потом почему-то перестали играть агрессивно и прессинговать, дали возможность "Вересу" потихоньку переходить на нашу половину поля. Понравился переход соперника от обороны в атаку, который они очень качественно использовали.

Но мои ребята не сникли, и в перерыве услышали наши наставления, что нужно добавить в интенсивности игры, чтобы проходить защиту "Вереса", которая умеет защищаться. Практически вся команда садится на свою половину и трудно потом найти шансы забить. Но наша команда – молодцы, нашли свои возможности, чтобы отличиться и выиграть.

Для нас этот успех очень важен. Впереди – плотный график и сильные соперники: "Ворскла", "Черноморец" в Кубке Украины, "Рух". Времени отдыхать нет. Надо скорее забывать об этой победе, восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Еще раз спасибо ребятам и тем, кто поддерживал команду.

- Все переживают, что там с Иличем, автором победного гола, ведь сразу после забитого мяча он попросил замену…

– Все нормально. Где-то судорога свела мышцу, ничего страшного, восстановится. И будем двигаться дальше.

– После забитого гола "Кривбасс" немного подсел. Правильно ли команда играла тактически в эти минуты?

– Мы забили быстрый гол, потом подстроились под стиль игры соперника, чего я и боялся. Но мы были к этому готовы, мы разобрали игру Вересу, пересмотрели последние их матчи. Да, забили, и начали играть так, как нужно было сопернику. И у них начали появляться моменты. Возможно, потому и пропустили. Мяч попал в руку Задераки.

Арбитр увидела с помощью VAR, что нарушение было в пределах штрафного, и это нормально. Радует то, что мы вышли во втором тайме и заиграли по-другому. Казалось, "Верес" тянет нас к ничьей, но может даже забить на контратаке, но мы вырвали победу. Рад за ребят, которые вышли на замену: за Татаркова, Приходько, Кузыка. Они в обойме.

Вышли и помогли. Сказал ребятам: та атмосфера, которая есть внутри команды, меня очень радует. Не только те, кто играет на поле, но и запасные, чувствую в них энергию, и они могут выйти в любую минуту и подставить свое плечо.

Напомним, что после семи туров УПЛ "Кривбасс" находится в тройке лидеров турнирной таблицы.