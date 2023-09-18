Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский в преддверии матча седьмого тура УПЛ против "Ворсклы" дал комментарий пресс-службе УПЛ.

- Саша, как провели паузу, связанную с матчами сборных?

- Да она как-то так быстро прошла, честно говоря. Я был дома на выходных, решал дела, собравшиеся во время активных разъездов. Смотрел матчи нашей сборной. С Англией, конечно, матч получился лучше, с Италией было тяжело, но ведь это Италия, все всё понимают. В конце концов, у нашей сборной хороший шанс выйти на Евро-2024, пусть и будет нелегко в дальнейших матчах.

- Сейчас вам играть против "Ворсклы" в чемпионате Украины. В каких кондициях команда подходит к этой игре?

- Отмечу, что "Ворскла" выиграла три матча перед паузой в чемпионате, поэтому настроение на эту игру будет соответствующим. В общем, нам всегда непросто играть с "Ворсклой". Это достаточно сильный, неудобный соперник. Но физически мы хорошо готовы, постоянно работаем над этим компонентом на тренировках, подойдем к этой игре в хорошей форме.

- "Динамо" пока сыграло меньше всех матчей в текущем чемпионате. По-твоему, не выбили ли постоянные переносы команду из нужного тонуса?

- Это было правильное решение. Мы очень устали от многочасовых переездов. Физически было бы трудно успеть все. Однако, поскольку теперь мы не играем в еврокубках, думаю, у нас будет время, чтобы сыграть все перенесенные матчи еще в этом году.

- В то же время возвращается розыгрыш Кубка Украины. Несложно догадаться, что перед командой стоит задача выиграть этот титул. Насколько это будет непростым приключением для вас?

- Этим Кубок и интересен – все решается в одном матче. Аутсайдер может выбить победителя. Здесь не может быть легкомысленного настроения на каждого соперника. Потому что еще недавно "Агробизнес" выбивал "Шахтер" и это не единственный момент в нашей кубковой истории. Поэтому важно избегать недооценки соперника на любой стадии турнира.

- Ты известен своим мощным и точным дальним ударом. Ждать ли болельщикам от тебя голов в таком стиле в этом сезоне?

- Посмотрим. От такой идеи не отказываемся – будем бить. Так что, конечно, таких голов от меня стоит ждать.

Напомним, что "Динамо" и "Ворскла" сыграют в Киеве сегодня, 18-го сентября, в 17:00.