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Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас переездов уже не будет

Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский в преддверии матча седьмого тура УПЛ против "Ворсклы" дал комментарий пресс-службе УПЛ.

- Саша, как провели паузу, связанную с матчами сборных?

- Да она как-то так быстро прошла, честно говоря. Я был дома на выходных, решал дела, собравшиеся во время активных разъездов. Смотрел матчи нашей сборной. С Англией, конечно, матч получился лучше, с Италией было тяжело, но ведь это Италия, все всё понимают. В конце концов, у нашей сборной хороший шанс выйти на Евро-2024, пусть и будет нелегко в дальнейших матчах.

- Сейчас вам играть против "Ворсклы" в чемпионате Украины. В каких кондициях команда подходит к этой игре?

- Отмечу, что "Ворскла" выиграла три матча перед паузой в чемпионате, поэтому настроение на эту игру будет соответствующим. В общем, нам всегда непросто играть с "Ворсклой". Это достаточно сильный, неудобный соперник. Но физически мы хорошо готовы, постоянно работаем над этим компонентом на тренировках, подойдем к этой игре в хорошей форме.

- "Динамо" пока сыграло меньше всех матчей в текущем чемпионате. По-твоему, не выбили ли постоянные переносы команду из нужного тонуса?

- Это было правильное решение. Мы очень устали от многочасовых переездов. Физически было бы трудно успеть все. Однако, поскольку теперь мы не играем в еврокубках, думаю, у нас будет время, чтобы сыграть все перенесенные матчи еще в этом году.

- В то же время возвращается розыгрыш Кубка Украины. Несложно догадаться, что перед командой стоит задача выиграть этот титул. Насколько это будет непростым приключением для вас?

- Этим Кубок и интересен – все решается в одном матче. Аутсайдер может выбить победителя. Здесь не может быть легкомысленного настроения на каждого соперника. Потому что еще недавно "Агробизнес" выбивал "Шахтер" и это не единственный момент в нашей кубковой истории. Поэтому важно избегать недооценки соперника на любой стадии турнира.

- Ты известен своим мощным и точным дальним ударом. Ждать ли болельщикам от тебя голов в таком стиле в этом сезоне?

- Посмотрим. От такой идеи не отказываемся – будем бить. Так что, конечно, таких голов от меня стоит ждать.

Напомним, что "Динамо" и "Ворскла" сыграют в Киеве сегодня, 18-го сентября, в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
18.09.2023 в 10:53
Не ну Динамо героически Арис прошло. Заслужили отдохнуть.
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0
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
18.09.2023 в 10:32
Так можна відразу не боротися в чемпіонаті, а займати 10-те місце і не їздити по цих єврокубках.
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.09.2023 в 09:52
А решта команд не втомлювались? Їм теж попереносили по 4 матчі? Клоун, бл@ть, "професіонал", ну зате тепер нарешті відпочинеш - ти і тобі подібні зробили все, щоб у єврокубках не грати. Хто вас таких понабирав в Динамо та ще й вмовляють контракти продовжувати. Твій рівень, перш за все менталітет - десь поміж Суднобудівник (Миколаїв) та Зірка-НІБАС (Кіровоград) із дев'яностих.
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+2
0
fanatSD (донецк)
18.09.2023 в 09:05
привыкли играть в тепличных условиях,а потом позорно проигрываете в еврокубках.у других команд условия лучше?надо не ныть,а играть.это ваша работа за которую вы получаете деньги
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+2
-1

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